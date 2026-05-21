Con un vestido de plumas, Cindy Crawford regresa de forma espectacular a la pasarela.

El 17 de mayo de 2026, en un espectacular desfile de moda en Times Square, Nueva York, Cindy Crawford regresó a las pasarelas con una silueta tan escultural como inolvidable. Para la presentación de la colección Crucero 2027 de una importante casa de moda de lujo italiana, la supermodelo estadounidense deslumbró en la pasarela con un vestido negro confeccionado íntegramente con plumas.

Un vestido esculpido con plumas

La pieza central de este look reside en la extraordinaria artesanía de las plumas que componen todo el vestido. Lejos de ser un mero detalle decorativo, el plumaje cubre la silueta de principio a fin, otorgando a la tela una sensación vibrante y orgánica. Con cada paso de Cindy Crawford, las plumas ondulan suavemente, creando una vibración visual que da vida a la silueta desde dentro.

La elección del negro como color principal es otro de los puntos fuertes de este conjunto. Al optar por una paleta monocromática total, el diseñador centra toda la atención en el material en sí: las plumas ya no se distinguen por su color, sino por su textura, sus reflejos, la forma en que interactúan con la luz. Esta paleta minimalista confiere al vestido una dimensión casi gráfica, a medio camino entre una obra de moda y una instalación artística.

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El regreso de un ícono

Más allá del vestido en sí, es la presencia de Cindy Crawford la que le da a este momento una dimensión especial. Figura icónica del mundo de la alta costura desde los años 80 y 90, ha dejado una huella imborrable en la historia de la moda. A sus 60 años, sigue cautivando con su figura y carisma en la pasarela, demostrando que una carrera como modelo no tiene edad.

Una gran cantidad de figuras emblemáticas

Cindy Crawford no fue la única en acaparar todas las miradas. Paris Hilton también deslumbró en la pasarela, luciendo un nuevo tono castaño y un espectacular vestido amarillo vaporoso. Varias celebridades del mundo del espectáculo y el deporte ocuparon la primera fila, lo que demuestra la importancia que la casa de modas le otorga al evento.

Con esta aparición, Cindy Crawford nos recuerda qué es lo que hace que un gran desfile de moda sea tan mágico. Su vestido negro de plumas, a la vez arquitectónico y orgánico, sobrio y teatral, quedará como una de las imágenes más impactantes de esta presentación en Nueva York.