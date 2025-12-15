Esta foto de Zendaya y Robert Pattinson "casados" está causando revuelo en internet

Esta foto de Zendaya, con un anillo de bodas, sentada en el regazo de Robert Pattinson, hizo creer que se trataba de una boda real antes de que se revelara el engaño. Tras esta supuesta unión se escondía, en realidad, una estrategia de marketing para promocionar su próxima película.

Un anuncio de boda que está causando revuelo en Internet

Todo comenzó con un anuncio de compromiso en un importante periódico estadounidense que presentaba a una elegante pareja, con el anillo de Zendaya en un lugar destacado. El texto seguía todas las convenciones de un anuncio de boda: apellidos, formación académica, profesiones, fecha de la boda... suficiente para convencer incluso al lector más casual. Capturas de pantalla circularon rápidamente en X (antes Twitter), Instagram y TikTok, desatando rumores y reacciones que iban del pánico al entusiasmo entre los fans.

Un truco publicitario de A24

Detrás de esta invitación de boda falsa se encuentra el estudio A24, que la utiliza como adelanto de su película "The Drama", protagonizada por Zendaya y Robert Pattinson. El detalle clave reside en los nombres: los mencionados no son los de los actores, sino los de sus personajes, al igual que la fecha de la boda, que coincide con el estreno de la película. La idea no era engañar permanentemente al público, sino jugar con la frontera entre la realidad y la ficción para generar un gran revuelo.

Un juego inteligente con celebridades y cultura web.

La maniobra publicitaria fue aún más efectiva porque aprovechó el intenso escrutinio mediático sobre la vida privada de las dos estrellas, quienes ya mantenían otras relaciones. Al explotar nuestro instinto de creer en los anuncios "oficiales" y nuestra tendencia a compartir sin verificar, esta campaña publicitaria transformó una simple página impresa en un meme global. Al día siguiente, el lanzamiento del avance reveló la verdadera naturaleza de esta "unión", completando el ciclo y confirmando que se trataba de un lanzamiento cinematográfico perfectamente orquestado.

En resumen, al difuminar deliberadamente la línea entre la información seria y la ficción, A24 ha creado una campaña promocional tan audaz como efectiva. Este falso anuncio de boda sirve como recordatorio de cómo, en la era de las redes sociales, una imagen bien elegida puede desencadenar un fenómeno global en tan solo unas horas. Más que un simple truco publicitario, la campaña cuestiona nuestra relación con las celebridades y la verificación de datos, a la vez que demuestra que una narrativa ingeniosa puede ser suficiente para situar una película en el centro de la conversación incluso antes de su estreno.