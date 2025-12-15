Search here...

Esta foto de Zendaya y Robert Pattinson "casados" está causando revuelo en internet

Tatiana Richard
@a24/Instagram

Esta foto de Zendaya, con un anillo de bodas, sentada en el regazo de Robert Pattinson, hizo creer que se trataba de una boda real antes de que se revelara el engaño. Tras esta supuesta unión se escondía, en realidad, una estrategia de marketing para promocionar su próxima película.

Un anuncio de boda que está causando revuelo en Internet

Todo comenzó con un anuncio de compromiso en un importante periódico estadounidense que presentaba a una elegante pareja, con el anillo de Zendaya en un lugar destacado. El texto seguía todas las convenciones de un anuncio de boda: apellidos, formación académica, profesiones, fecha de la boda... suficiente para convencer incluso al lector más casual. Capturas de pantalla circularon rápidamente en X (antes Twitter), Instagram y TikTok, desatando rumores y reacciones que iban del pánico al entusiasmo entre los fans.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por A24 (@a24)

Un truco publicitario de A24

Detrás de esta invitación de boda falsa se encuentra el estudio A24, que la utiliza como adelanto de su película "The Drama", protagonizada por Zendaya y Robert Pattinson. El detalle clave reside en los nombres: los mencionados no son los de los actores, sino los de sus personajes, al igual que la fecha de la boda, que coincide con el estreno de la película. La idea no era engañar permanentemente al público, sino jugar con la frontera entre la realidad y la ficción para generar un gran revuelo.

Un juego inteligente con celebridades y cultura web.

La maniobra publicitaria fue aún más efectiva porque aprovechó el intenso escrutinio mediático sobre la vida privada de las dos estrellas, quienes ya mantenían otras relaciones. Al explotar nuestro instinto de creer en los anuncios "oficiales" y nuestra tendencia a compartir sin verificar, esta campaña publicitaria transformó una simple página impresa en un meme global. Al día siguiente, el lanzamiento del avance reveló la verdadera naturaleza de esta "unión", completando el ciclo y confirmando que se trataba de un lanzamiento cinematográfico perfectamente orquestado.

En resumen, al difuminar deliberadamente la línea entre la información seria y la ficción, A24 ha creado una campaña promocional tan audaz como efectiva. Este falso anuncio de boda sirve como recordatorio de cómo, en la era de las redes sociales, una imagen bien elegida puede desencadenar un fenómeno global en tan solo unas horas. Más que un simple truco publicitario, la campaña cuestiona nuestra relación con las celebridades y la verificación de datos, a la vez que demuestra que una narrativa ingeniosa puede ser suficiente para situar una película en el centro de la conversación incluso antes de su estreno.

Tatiana Richard
Tatiana Richard
Como escritora, exploro la belleza, la moda y la psicología con sensibilidad y curiosidad. Disfruto comprender las emociones que experimentamos y dar voz a quienes nos ayudan a comprendernos mejor a nosotros mismos. En mis artículos, me esfuerzo por conectar el conocimiento científico con nuestras experiencias cotidianas.
Article précédent
Los escalofriantes mensajes que recibió esta influencer en medio de su calvario
Article suivant
Serena Williams admite que durante mucho tiempo le costó aceptar su cuerpo en el deporte de élite.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Serena Williams admite que durante mucho tiempo le costó aceptar su cuerpo en el deporte de élite.

Serena Williams recuerda sus primeros 15 años como tenista profesional y comparte con franqueza los desafíos que enfrentó...

Los escalofriantes mensajes que recibió esta influencer en medio de su calvario

Conocida por su seudónimo Lena Situations, la creadora de contenido Lena Mahfouf ha conseguido una impresionante base de...

Acusada de racismo, Miss Finlandia es despojada de su título

La corona de Miss Finlandia 2025, que simboliza la elegancia y la franqueza, se ha convertido en un...

"Las mujeres jóvenes ya no saben qué es la verdadera belleza": Kate Winslet se sincera

En un mundo obsesionado con la perfección, Kate Winslet opta por la sinceridad. En una entrevista reciente con...

Criticada por "verse demasiado mayor", Catherine Zeta-Jones recibe un apoyo inesperado

Catherine Zeta-Jones, ícono del cine, fue recientemente blanco de críticas misóginas por su apariencia, pero rápidamente se vio...

¿Quién es Hinaupoko Devèze, la Miss Francia de Tahití?

Hinaupoko Devèze está escribiendo un nuevo capítulo en la historia de Miss Francia, representando con orgullo a Tahití,...

© 2025 The Body Optimist