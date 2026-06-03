Para celebrar su 28º aniversario de bodas, Cindy Crawford compartió una foto que conmovió a sus fans.

Anaëlle G.
@cindycrawford / Instagram

La supermodelo estadounidense Cindy Crawford y su esposo, el empresario estadounidense Rande Gerber, celebran casi tres décadas de matrimonio. Para conmemorar su 28.º aniversario de bodas, la pareja compartió fotos nostálgicas en Instagram, que rápidamente conmovieron a sus seguidores.

Una publicación llena de nostalgia

El 29 de mayo, una fecha simbólica, Cindy Crawford publicó dos fotos en blanco y negro. La primera, un recuerdo de su boda, los muestra cortando juntos el pastel nupcial; la segunda, más reciente, captura a la pareja disfrutando de una cena juntos, con un postre de aniversario en la mesa. "De esto a aquello, en un abrir y cerrar de ojos", escribió Cindy Crawford junto a las fotos, antes de añadir: "28 hermosos años. Qué privilegio estar casada contigo". Numerosas celebridades, entre ellas la periodista estadounidense Maria Shriver y la actriz estadounidense Lisa Rinna, les enviaron sus felicitaciones en los comentarios.

Con estas tiernas y nostálgicas publicaciones, Cindy Crawford y Rande Gerber nos recuerdan que su historia, que comenzó hace casi treinta años, no ha perdido nada de su calidez. Entre recuerdos de infancia y fotos recientes, la pareja ofrece a sus seguidores una hermosa lección de amor perdurable, basado en la amistad y el respeto mutuo.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Me apasiona la moda y siempre estoy al tanto de las tendencias que reflejan nuestro tiempo. Me encanta observar cómo se viste la gente, por qué lo hace y qué revela la moda sobre nosotros. Más allá de las pasarelas y las siluetas, son las historias las que realmente me fascinan.
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