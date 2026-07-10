Vestida con ropa de playa, esta exluchadora presume de figura durante sus vacaciones en las Bahamas.

La exluchadora canadiense Maryse Mizanin, una figura icónica de la WWE, compartió en Instagram fotos de sus vacaciones familiares en las Bahamas. Entre el paisaje idílico y su look veraniego, cautivó a sus seguidores.

Unas vacaciones de ensueño en las Bahamas

Maryse se instaló en un entorno idílico. Se regaló unas vacaciones familiares en las Bahamas, concretamente en un banco de arena del archipiélago de Exuma. Un lugar que, sin duda, la cautivó. «Hemos visitado muchas playas preciosas por todo el mundo, pero este banco de arena en Exuma era algo especial. El agua era tan cristalina que parecía irreal», escribió, describiéndolo como «uno de los lugares más bonitos» que jamás había visto.

Un look veraniego y soleado

Con este paisaje idílico de fondo, Maryse Mizanin optó por un atuendo playero perfecto para la ocasión. Relajada y radiante, irradia un estilo veraniego sencillo, en armonía con las aguas turquesas y la arena blanca que la rodean. Un momento soleado que comparte con sus seres queridos, derrochando serenidad.

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Los aficionados ganaron

Como era de esperar, estas fotos no tardaron en causar revuelo. En los comentarios, los internautas la colmaron de halagos. "Bahama mama", "Nuestra reina", fueron solo algunos de los muchos mensajes de admiración dirigidos a la luchadora. Esto confirma la popularidad que Maryse Mizanin sigue gozando, incluso fuera del cuadrilátero.

Entre un entorno paradisíaco y la felicidad familiar, Maryse disfruta de unas envidiables y radiantes vacaciones de verano. Originaria de Montreal, se consagró como la primera "doble campeona de Divas", logrando uno de los reinados más largos en la historia de la división. Ahora también es mánager y comparte su vida con su esposo, el luchador The Miz. Una trayectoria brillante que ha dejado una huella imborrable en el mundo de la lucha libre.