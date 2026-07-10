Esta cantante de curvas pronunciadas está causando sensación con un atuendo playero vintage.

La cantautora estadounidense de ascendencia albanesa-macedonia Bebe Rexha compartió en Instagram una serie de fotos tomadas en Mallorca, luciendo un atuendo playero de estilo retro con estampado de leopardo que inmediatamente incendió las redes sociales.

Traje de baño de dos piezas con estampado de leopardo de estilo retro

Fue en la isla española de Mallorca donde Bebe Rexha publicó una serie de imágenes en su cuenta de Instagram, en las que posa en la cubierta de un barco rojo a plena luz del día. El elemento central de sus fotos es, sin duda, su atuendo playero. Bebe Rexha luce un conjunto con estampado de leopardo de corte marcadamente vintage.

La parte superior, de silueta triangular clásica, está rematada en rosa pálido y sujeta por finas tiras a juego. La parte inferior, con lazos laterales, mantiene la armonía cromática. El estampado animal, combinado con toques de rosa, evoca las pin-ups vintage y la ropa de playa de los años 50. Este enfoque estilístico refleja la afinidad de Bebe Rexha por las referencias icónicas de la moda.

Una gorra distintiva de "Dirty Blonde"

El detalle que más llama la atención es la gorra que lleva la cantante. Bebe Rexha luce una gorra negra estilo camionero con el logo de su nuevo álbum, Dirty Blonde, con letras rosas y un deslumbrante acabado de pedrería. Una ingeniosa estrategia de autopromoción integrada en un look veraniego: la gorra se convierte tanto en un accesorio de moda como en una referencia directa a su último lanzamiento musical.

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Una cantante que acepta plenamente su figura.

Más allá de la imagen, esta publicación forma parte de una estrategia más amplia de Bebe Rexha: mostrar su figura con orgullo y sin complejos en una industria donde las personas con curvas y de tallas grandes han sido marginadas durante mucho tiempo. En los últimos años, la cantante se ha convertido en una de las voces más activas en la defensa de la imagen corporal en la música pop. Al compartir imágenes suyas en ropa de playa sin complejos, Bebe Rexha contribuye a la diversificación de los cánones actuales de la moda y la belleza.

Una oleada de reacciones entusiastas

La serie de fotos desató una avalancha de comentarios de admiración en Instagram. "¡El sol español te sienta de maravilla!", exclamó una usuaria. "¡Me encanta la gorra de Dirty Blonde! ¡Estoy deseando tener la mía!", escribió otra fan. Una tercera incluso lanzó un eslogan veraniego: "DBS = Dirty Blonde Summer activated", convirtiendo el álbum de Bebe Rexha en una auténtica contraseña para la temporada. Una muestra del profundo cariño de su comunidad.

Con su conjunto de dos piezas de estampado de leopardo de inspiración retro, su gorra con la portada de un álbum y su look de belleza bronceada, Bebe Rexha nos regala una serie de fotos impecables. Una vez más, confirma su buen gusto y su habilidad para transformar un simple momento de vacaciones en una publicación viral.