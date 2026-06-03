Con seis meses de embarazo, esta modelo desfila en ropa de playa y sorprende a los usuarios de internet.

¿Deberías dejarlo todo en pausa cuando estás embarazada? Katie Austin respondió a su manera. Con seis meses de embarazo, la modelo estadounidense desfiló en la pasarela del Sports Illustrated Swimsuit Runway Show el 30 de mayo en Miami Beach, luciendo con orgullo su barriguita. Una aparición que sorprendió a parte del público.

¿Desfilar en la pasarela estando embarazada? Una decisión que ella acepta plenamente.

Para este evento, celebrado como parte de la Miami Swim Week en el W South Beach, Katie Austin desfiló con un conjunto playero verde que resaltaba su embarazo. Veterana del evento —esta era su sexta aparición en el desfile de la famosa revista estadounidense—, Katie Austin confesó que su decisión sorprendió a quienes la rodeaban. "Cada vez que lo anuncio, la gente se sorprende", declaró a la revista People . Y añadió con seguridad: "Esto no me va a frenar".

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Un embarazo vivido con energía

Lejos de obstaculizar sus planes, este embarazo parece estar impulsándola. Katie Austin afirma sentir una energía diferente este año y ve a la niña que espera como un motivo de orgullo adicional: «Mi pequeña será el accesorio más hermoso que jamás haya lucido en la pasarela», confesó. Sin embargo, admite que ha bajado un poco el ritmo en esta etapa, señalando que su barriga está creciendo, aunque sigue afirmando estar en «la mejor forma posible». También admitió tener que practicar más su forma de caminar, sin saber cómo afectaría su postura a su creciente barriga.

Una primera maternidad

Este feliz momento llega unos meses después del anuncio de su primer embarazo. El 15 de marzo, Katie Austin reveló que esperaba un hijo con su esposo, Lane Armstrong, con quien se casó en mayo de 2024. Para celebrar la ocasión, compartió fotos de una sesión de maternidad en la playa, donde su pareja acariciaba tiernamente su vientre. Hija de Denise Austin, ícono del fitness de los años 80 y 90, Katie Austin ha estado inmersa en el mundo del deporte y el bienestar desde la infancia; incluso desfiló junto a su madre en una edición anterior.

Al desfilar en la pasarela estando embarazada y con gran seguridad en sí misma, Katie Austin transmite un mensaje positivo sobre el embarazo y la autoestima. Donde algunos esperaban que se retirara, ella optó por seguir haciendo lo que le apasiona, a su propio ritmo.