"Nunca serás ella": comparada con Amy Winehouse, esta cantante responde a los ataques

Léa Michel
@raye/Instagram

La cantautora británica Raye, a menudo comparada con la cantante británica Amy Winehouse, ha decidido abordar directamente estas comparaciones y el odio en línea que las acompaña. En una entrevista reciente , afirmó su admiración por la leyenda de Camden, al tiempo que reiteró que Amy es, y seguirá siendo, "irreemplazable e inimitable".

Una "heredera" a pesar de sí misma

Desde su ascenso a la fama, Raye ha sido presentada regularmente como una especie de sucesora de Amy Winehouse, ya que sus mundos musicales se nutren de las mismas influencias del jazz, el soul y el retro. Ella explica que "vive y respira" las mismas influencias, citando a íconos como la cantante y pianista estadounidense de blues, jazz y gospel Dinah Washington, la cantante de jazz estadounidense Ella Fitzgerald y la cantante de jazz estadounidense Sarah Vaughan, quienes nutren su estilo de escritura y canto.

Sin embargo, Raye se niega a que le den una corona que no le pertenece. Insiste en que lo que Amy Winehouse logró sigue siendo único, y enfatiza que ningún artista, incluida ella misma, podrá jamás "hacer lo que ella hizo".

"Nunca serás ella": la violencia de las redes sociales

Tras las comparaciones halagadoras se esconde una realidad mucho más oscura: el ciberacoso que Raye ha sufrido desde que su carrera despegó a nivel mundial. Relata la brutalidad de los mensajes que recibe, donde algunos internautas le lanzan frases como: «Nunca serás como ella. Eres un completo fracaso. Me repugnas siquiera por pensar que podrías ser como ella». Lo que más le impacta es la trágica ironía de este odio, a menudo expresado en nombre de la defensa de Amy Winehouse. Según Raye, quienes afirman proteger su memoria están replicando la misma crueldad mediática y pública que contribuyó a destrozar al ícono británico en la década de 2000.

Un espejo doloroso con Amy Winehouse

Sin posicionarse como la igual o "doble" de Amy, Raye reconoce percibir una conexión entre el odio que enfrenta y el que afectó a la cantante de "Back to Black". Aclara que no ha experimentado ni la centésima parte de lo que Amy sufrió, pero admite que el ambiente de acoso y vigilancia constante le recuerda ciertos aspectos de ello.

Raye va aún más allá al señalar el posible papel de esta violencia en el trágico final de Amy Winehouse, quien falleció a los 27 años en 2011. En su opinión, si la artista no hubiera sido tan acosada, juzgada y humillada por los medios y el público, "probablemente aún estaría aquí hoy".

Un llamado a la salud mental de los artistas

Con este testimonio, Raye no busca tanto quejarse como visibilizar la fragilidad de los artistas expuestos a una presión constante. Nos recuerda que, tras los focos, todo músico sigue siendo una persona vulnerable, cuyo equilibrio puede verse profundamente afectado por los insultos, las burlas y las comparaciones constantes.

Su mensaje suena como una advertencia: idolatrar a una leyenda nunca debe usarse como pretexto para denigrar a quienes siguen sus pasos. Al negarse a "convertirse" en Amy Winehouse sin dejar de rendirle homenaje, Raye reivindica su derecho a existir tal como es, sin tener que cargar con un legado demasiado pesado para una sola persona.

Raye pone rostro a la violencia cotidiana de las redes sociales y muestra cómo la admiración por un ícono puede convertirse en un arma contra otros artistas. Al recordarnos que Amy Winehouse es inimitable, invita principalmente al público a cambiar su perspectiva: a celebrar los legados sin exigir imitaciones y a proteger la salud mental de quienes, a diario, exponen sus vulnerabilidades a través de la música.

Apasionada por el cuidado de la piel, la moda y el cine, dedico mi tiempo a explorar las últimas tendencias y a compartir consejos inspiradores para sentirte bien contigo misma. Para mí, la belleza reside en la autenticidad y el bienestar, y eso es lo que me motiva a ofrecer consejos prácticos para combinar estilo, cuidado de la piel y realización personal.
