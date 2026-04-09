"Se parece a su madre": Shiloh Jolie hace una aparición impactante.

Shiloh Jolie continúa forjando su propio camino artístico. La hija de la actriz Angelina Jolie y el actor Brad Pitt aparece en el videoclip "What's a Girl to Do" de la cantante Dayoung, integrante del grupo WJSN (Cosmic Girls). Su aparición rápidamente captó la atención en internet, y los fans se mostraron intrigados por ver a la joven bailarina en este proyecto musical.

Una pasión por la danza cultivada desde la infancia.

En el video , Shiloh aparece entre los bailarines, confirmando una pasión por la danza que ha cultivado durante varios años. Acostumbrada a tomar clases en el Millennium Dance Complex de Los Ángeles, está desarrollando gradualmente su carrera en este mundo artístico, lejos de los platós de cine.

A diferencia de sus famosos padres, Shiloh Jolie parece preferir la danza a la actuación. La danza le permite expresar su creatividad en un entorno colectivo, a menudo más discreto. Este enfoque se alinea con su deseo de desarrollar sus habilidades artísticas sin buscar necesariamente una gran exposición mediática. Su participación en el videoclip de Dayoung, por lo tanto, es coherente con una trayectoria ya observada en varios vídeos de actuaciones compartidos en los últimos años.

Shiloh Jolie debuta como actriz en un videoclip musical . pic.twitter.com/00rwDG7xYA — Luv (@cherrymagazinee) 8 de abril de 2026

Los usuarios de internet quedaron impresionados por su parecido con Angelina Jolie.

Tras el lanzamiento del avance, muchos internautas comentaron la participación de Shiloh, destacando especialmente su parecido con su madre. En redes sociales, varios mensajes aludieron a esta similitud, con comentarios como: «Se parece mucho a su madre» o «El parecido es asombroso». Estas reacciones demuestran la curiosidad que despertó su aparición, a la vez que evidencian el interés del público por la trayectoria artística de la joven bailarina.

Una trayectoria artística en desarrollo

Al participar en este proyecto musical, Shiloh Jolie confirma su interés por la danza y la interpretación. Esta experiencia podría marcar un paso más en la carrera artística que parece estar construyendo gradualmente, alejada de la industria cinematográfica. Si bien aún desarrolla su carrera con discreción, su presencia en este videoclip demuestra su deseo de desarrollar su talento en un entorno profesional, manteniendo cierta independencia de la fama asociada a su familia.

En resumen, la aparición de Shiloh Jolie en el videoclip de Dayoung ya ha generado numerosas reacciones, sobre todo por su parecido con su madre, Angelina Jolie. Entre la discreción y la pasión artística, la joven bailarina parece estar siguiendo un camino que refleja el suyo propio, centrado en la danza y la expresión creativa.