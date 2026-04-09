Anne Hathaway retoma el icónico flequillo de la película "El diablo viste de Prada".

Durante la gira promocional de "El diablo viste de Prada 2", Anne Hathaway acaparó todas las miradas con un peinado que recordaba a uno de los looks más memorables de la primera película. La actriz estadounidense recuperó el icónico flequillo característico de su personaje, Andy Sachs, que se ha convertido en un básico de belleza desde 2006.

Un corte de pelo que se ha convertido en icónico en la película.

Anne Hathaway cautivó a toda una generación con su papel de Andy Sachs en "El diablo viste de Prada". Entre los elementos visuales asociados al personaje, el flequillo recto recogido en una coleta estructurada se convirtió en uno de los peinados más emblemáticos de la película. Durante la promoción de la secuela, la actriz lució un peinado que recordaba a este look ahora icónico.

Esta elección estilística refleja el universo visual de la película, fuertemente influenciado por la moda. El peinado de Andy Sachs refleja la evolución del personaje en la película, simbolizando su inmersión gradual en las industrias del lujo y los medios de comunicación.

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El regreso de un ícono de belleza de la década de 2000.

Desde el estreno de la primera película, el flequillo característico de Andy Sachs se ha citado con frecuencia como uno de los peinados más emblemáticos de la década de 2000. Las tendencias actuales muestran un renovado interés por los estilos inspirados en esta época, tanto en moda como en belleza. Varios expertos observan un regreso a los cortes estructurados combinados con acabados más naturales, lo que refleja una tendencia hacia estilos menos rígidos.

Un elemento visual central en el universo de la película.

La película "El diablo viste de Prada" es reconocida por su influencia en la cultura popular y en la percepción de la industria de la moda. Las transformaciones estilísticas de la protagonista contribuyen a la narrativa, ilustrando los cambios personales y profesionales que experimenta. El regreso de este elemento en la promoción de la segunda película subraya la importancia de la continuidad visual en la estrategia de comunicación de la franquicia.

El peinado de Anne Hathaway demuestra cómo ciertos estilos pueden perdurar en el imaginario colectivo años después de su aparición en pantalla. Al retomar este look, la actriz contribuye a revivir un icono de belleza asociado a una de las películas más citadas en el mundo de la moda cinematográfica. Este tipo de guiño visual aumenta el interés del público por el estreno de la nueva película.