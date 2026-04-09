A la orilla del agua, la modelo estadounidense Kelsey Calemine está reviviendo la tendencia del crochet.

La modelo estadounidense Kelsey Calemine (@fatherkels) compartió una nueva foto que rápidamente captó la atención de sus seguidores en Instagram. Sentada junto al agua, posa en un entorno soleado que muestra una estética minimalista, perfecta para la temporada.

El crochet, un material que podría definir la temporada.

Recostada en un muelle de madera, Kelsey Calemine (@fatherkels) luce un conjunto de crochet color beige, un material que evoca inmediatamente el verano y las vacaciones. Combinado con gafas de sol, este atuendo crea un look a la vez natural y sofisticado.

El crochet, un básico de las últimas temporadas, sigue consolidándose como un material clave con la llegada del buen tiempo. Apreciado por su aspecto artesanal y su textura ligera, atrae por su equilibrio entre estilo retro y modernidad. La prenda de crochet que luce Kelsey Calemine (@fatherkels) ilustra a la perfección esta tendencia, con un corte impecable que favorece la figura sin perder la elegancia. Este tipo de prenda podría convertirse en un imprescindible del armario de verano, tanto en redes sociales como en las colecciones de moda.

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Una publicación ampliamente comentada

La foto rápidamente obtuvo numerosas reacciones positivas. Los internautas elogiaron "este look luminoso", destacando la estética del crochet y el aire veraniego de la imagen. Entre los comentarios de la publicación, algunos ya mencionaban "inspiración de moda para la próxima temporada": "Qué elegante", escribió un usuario. "El crochet es increíble", comentó otro. Otros enfatizaron el ambiente veraniego de la foto: "Un look perfecto para el verano", comentó una persona.

Kelsey Calemine (@fatherkels) suele causar sensación con sus fotos playeras, donde su estilo veraniego atrae todas las miradas. Con looks vibrantes, siluetas fluidas y detalles cuidadosamente seleccionados, encarna a la perfección el espíritu del verano. Sus instantáneas, a menudo bañadas por el sol, cautivan por su elegancia natural y su estilo chic sin esfuerzo, confirmando su estatus como un icono imprescindible de la inspiración veraniega.

Entre su entorno idílico y su estilo sofisticado, esta publicación de Kelsey Calemine (@fatherkels) confirma el creciente interés por los materiales naturales y las siluetas sencillas, especialmente populares con la llegada del verano. Con este look de ganchillo junto al agua, nos ofrece una inspiración de moda que podría convertirse en un básico veraniego.