La modelo Bella Hadid resalta sus ojos con un maquillaje minimalista.

Léa Michel
@bellahadid / Instagram

En la primera foto del carrusel de Instagram, la modelo Bella Hadid aparece en una selfie bañada por luz natural. El rayo de sol resalta sutilmente sus ojos claros, acentuados por un maquillaje minimalista que enfatiza una mirada delicadamente definida. Esta elección estética refleja una tendencia actual: un look de belleza natural que resalta los rasgos sin exagerar.

La blusa de lunares, una prenda de moda particularmente actual.

Con cejas definidas, piel luminosa y labios color beige, Bella Hadid opta por un estilo natural que realza sus rasgos sin artificios visibles. Este tipo de maquillaje, a menudo asociado con el movimiento "maquillaje natural", sigue siendo popular por su capacidad de realzar la belleza sin transformarla.

En esta selfie, Bella Hadid también luce una blusa de lunares, un estampado clásico que ha vuelto a ganar popularidad en las últimas temporadas. Atemporal, el lunar forma parte de una tendencia retro renovada, que se ve con frecuencia en las pasarelas y en el estilo urbano. Combinado con una chaqueta vaquera informal, este look crea un equilibrio entre elegancia y sencillez. Esta mezcla de básicos contemporáneos e inspiración vintage refuerza la imagen de un estilo accesible pero sofisticado.

Una publicación ampliamente elogiada por los usuarios de internet.

En las demás fotos del carrusel, Bella Hadid compartió imágenes con caballos, mostrando una faceta más personal de su estilo visual. La publicación rápidamente recibió numerosas reacciones positivas. Muchos internautas expresaron su admiración por la modelo, elogiando tanto su naturalidad como su elegancia. Los comentarios destacaron especialmente la sencillez de su maquillaje y la armonía general de las imágenes.

Esta entusiasta acogida confirma la influencia de Bella Hadid en el mundo de la moda y la belleza, donde cada una de sus apariciones genera gran interés. Con un maquillaje minimalista y un look realzado por un moderno top de lunares, Bella Hadid reafirma su atención al detalle y su influencia en el mundo de la moda. Entre su estética natural y su universo visual coherente, continúa inspirando a un amplio público, cautivado por un estilo a la vez sencillo y sofisticado.

Léa Michel
Léa Michel
Apasionada por el cuidado de la piel, la moda y el cine, dedico mi tiempo a explorar las últimas tendencias y a compartir consejos inspiradores para sentirte bien contigo misma. Para mí, la belleza reside en la autenticidad y el bienestar, y eso es lo que me motiva a ofrecer consejos prácticos para combinar estilo, cuidado de la piel y realización personal.
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