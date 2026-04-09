Lisa Kudrow, la actriz de "Friends", revela por qué se sintió como "la sexta".

Conocida mundialmente por su papel de Phoebe Buffay en la serie "Friends", Lisa Kudrow habló recientemente de una percepción más matizada sobre su lugar en el famoso elenco. En una entrevista con The Independent , la actriz estadounidense explicó que a veces sentía que la percibían como "la sexta" integrante del grupo, a pesar del éxito mundial de la serie, que se emitió entre 1994 y 2004.

Una libertad artística inesperada

Lisa Kudrow revela que, durante los primeros años de la serie, parecía haber pocas expectativas puestas en su carrera. "A nadie le importaba realmente", explica, y añade que algunas personas de su círculo profesional se referían a ella como "la sexta amiga". Una percepción que, según ella, reflejaba una falta de visión respecto a las oportunidades que podrían haberse abierto para ella en aquel momento.

Si bien esta situación pudo haber parecido inquietante, Lisa Kudrow cree que también le brindó cierta libertad en sus decisiones profesionales. La falta de expectativas específicas le permitió explorar diferentes papeles en cine y televisión, además de su trabajo en "Friends".

Entre sus proyectos durante este periodo se encuentran varias películas estrenadas en la década de 1990, que contribuyeron a diversificar su trayectoria artística. Explica que fue solo después de ciertos éxitos que la industria comenzó a considerar más propuestas, sobre todo en el género de la comedia romántica.

Un papel que se ha convertido en icónico

A pesar de esta impresión inicial, el personaje de Phoebe Buffay es considerado uno de los más memorables de la serie. Lisa Kudrow incluso ganó el premio Emmy de 1998 a la Mejor Actriz de Reparto en una Serie de Comedia por su interpretación.

Con su humor singular y su personalidad peculiar, Phoebe Buffay contribuyó a la identidad de "Friends", junto con los otros cinco personajes principales interpretados por Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc y Matthew Perry. A lo largo de los años, la serie se ha convertido en un referente cultural internacional, emitida en numerosos países y aún hoy ampliamente vista a través de plataformas de streaming.

Una carrera marcada por diversas opciones

Tras su paso por "Friends", Lisa Kudrow desarrolló una carrera multidisciplinar, alternando entre papeles en pantalla y proyectos de escritura y producción. Participó activamente en la creación de series como "The Comeback" y "Web Therapy", explorando diferentes formatos narrativos.

Al reflexionar sobre su experiencia en la serie "Friends", Lisa Kudrow arroja luz sobre un aspecto a veces pasado por alto del éxito televisivo. Detrás de la imagen de una serie aclamada universalmente, la actriz habla de un camino marcado por la incertidumbre, pero también por una libertad creativa que contribuyó a forjar su carrera. Incluso hoy, su interpretación de Phoebe Buffay sigue siendo uno de los elementos icónicos de la serie, lo que confirma el impacto perdurable de este personaje en la cultura popular.