A sus 57 años, esta modelo danesa acapara todas las miradas con un conjunto de encaje.

En la proyección de la película "Amarga Navidad" en el Palacio de Festivales, la modelo y fotógrafa danesa Helena Christensen deslumbró en la alfombra roja del Festival de Cannes 2026 (del 12 al 23 de mayo) con un impactante conjunto de encaje negro. Confirmó su dominio de los grandes eventos de moda internacionales con una aparición elegante y de estilo inconfundible.

Un vestido de encaje inspirado en las sirenas

El elemento central del look de Helena Christensen fue un largo vestido negro confeccionado en delicado encaje floral, estructurado por paneles verticales. La silueta de sirena se ajustaba hasta las rodillas antes de ensancharse suavemente hacia el suelo. Un ribete de seda negra bordeaba el bajo, mientras que detalles de terciopelo negro adornaban el corpiño. Unas bandas fruncidas de tela, tanto en la parte delantera como en la trasera, añadían un toque arquitectónico, estructurando visualmente el vestido.

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Accesorios cuidadosamente seleccionados

Para complementar este atuendo, Helena Christensen optó por unos discretos pero luminosos pendientes de aro plateados, que añadieron un toque de elegancia mineral al negro intenso del vestido. Un pequeño bolso de mano negro de piel adornado con un delicado lazo completó el conjunto con discreta elegancia. Un reloj blanco en la muñeca y unas sandalias negras de tiras remataron el look, creando una cuidada selección de elementos armoniosos.

Un cambio de imagen de belleza atrevido

Para su peinado, Helena Christensen optó por un alisado francés liso y ligero, dejando su larga melena castaña suelta con el flequillo peinado hacia un lado. Sombra de ojos ahumada en tonos marrones, una tez luminosa, un rubor rosado y labios del mismo tono completaron el look con una suavidad natural.

Con esta aparición en Cannes, Helena Christensen demuestra una vez más que la elegancia y la coherencia en la moda van de la mano. Una silueta de gran cohesión estilística que destaca como uno de los momentos más memorables del Festival de este año.