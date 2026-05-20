Una actriz que lleva falda en la alfombra roja desata una ola de críticas.

El 14 de mayo, en el Festival de Cannes, el actor y director francés Artus, cuyo nombre real es Victor-Artus Solaro, desfiló por la alfombra roja del Palacio de Festivales con un atuendo que sin duda acaparó todas las miradas. Visto para la proyección de la película que protagonizaba, lució una falda plisada sobre pantalones. Esta aparición provocó reacciones inmediatas, generando una oleada de comentarios críticos en las redes sociales.

Una pieza llamativa con una silueta refinada.

La prenda elegida por Artus destaca por su corte: una falda plisada de largo medio en un tono oscuro, superpuesta a un pantalón a juego. Esta técnica de superposición, común en el estilo de algunos diseñadores contemporáneos, juega con los códigos tradicionales de la moda masculina y los subvierte. El resto del conjunto, sobrio y armonioso, realza esta pieza central. Este enfoque estilístico forma parte de un movimiento más amplio en el que muchas figuras masculinas exploran los límites de la moda unisex.

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Una oleada de reacciones en las redes sociales

Las publicaciones que compartían el look del actor no tardaron en recibir comentarios negativos. Mientras que algunos internautas elogiaron su "audacia", otros hicieron numerosos comentarios hirientes, agresivos e incluso homófobos. Esta reacción fue totalmente desproporcionada para una simple elección de ropa, porque, recordemos, cada quien es libre de vestirse como quiera.

Si Artus decidió usar falda en el Festival de Cannes, con el consentimiento y la aprobación de su estilista, fue una decisión completamente personal. No es una invitación a juzgar ni una razón para perpetuar estereotipos anticuados. Usar falda siendo hombre no lo convierte en "gay", "consciente" ni "afeminado", al contrario de lo que sugieren algunos comentarios odiosos. La ropa no tiene género y, desde luego, no justifica ataques ni insultos.

La tranquila respuesta de Artus

En una entrevista con Gala durante el programa Cannorama , Artus abordó este "odio" sin mostrarse afectado. "Es increíble lo odiosa que puede ser la gente a veces", declaró, cuestionando con un toque de ironía los motivos de quienes hacen esos comentarios. Lejos de desestabilizarse, el actor mantiene una sana distancia de los juicios en línea y sigue defendiendo sus elecciones estilísticas.

En definitiva, esta polémica sirve como un recordatorio más de la importancia de apoyar a las figuras públicas que se atreven a reinventar las reglas de la alfombra roja. Demuestra que la moda masculina continúa, aunque lentamente, ganando más libertad.