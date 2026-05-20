"Ha envejecido": a los 47 años, esta modelo se enfrenta a comentarios sobre su apariencia.

Léa Michel
Extrait du film « La Croisade » (2021)

La aparición de Laetitia Casta en la alfombra roja del Festival de Cannes 2026 (del 12 al 23 de mayo) ha generado una oleada de reacciones en las redes sociales en los últimos días. Durante la proyección de la película "Karma", dirigida por Guillaume Canet, la actriz y modelo francesa fue objeto de numerosos comentarios sobre su apariencia física. En respuesta, varias figuras públicas, así como un gran número de usuarios de internet, denunciaron estos comentarios como sexistas, abriendo un debate real sobre las presiones constantes que sufren las mujeres en el ojo público.

Una aparición en Cannes dirigida

En apenas unas horas, proliferaron los comentarios críticos bajo los vídeos de la aparición de Laetitia Casta en la alfombra roja. "Ha envejecido", "ha cambiado", "ha engordado" : estas observaciones, que equivalen a avergonzar a alguien por su físico, fueron rápidamente denunciadas. Laetitia Casta se encuentra, a pesar de sí misma, en el centro de una polémica que va mucho más allá de su caso particular y plantea la cuestión más amplia de cómo se representa a las mujeres mayores de 30 años en los medios de comunicación.

Una oleada de apoyo en las redes sociales

Ante esta avalancha de comentarios, rápidamente recibió el apoyo de muchas personas. Numerosas figuras públicas se pronunciaron para denunciar estas críticas. El excompañero de Laetitia Casta, el actor italiano Stefano Accorsi, lamentó los "comentarios recurrentes dirigidos a las mujeres en el ojo público". Por su parte, muchos internautas también destacaron la naturaleza problemática de estos comentarios, que persisten a pesar de décadas de conciencia colectiva.

En este contexto, varias voces han reiterado un principio fundamental: el cuerpo y la apariencia de una mujer —como los de cualquier otra persona— no deben ser objeto de juicios ni comentarios denigrantes. Ya sean 20, 30, 40 años o más, todos evolucionamos con el tiempo y nuestras experiencias, y la humillación corporal, en todas sus formas, no tiene cabida en el discurso público.

En definitiva, esta controversia pone de relieve la necesidad urgente de replantearnos colectivamente cómo vemos a las mujeres y su derecho fundamental a envejecer sin ser objeto de juicios injustificados.

Léa Michel
Léa Michel
Apasionada por el cuidado de la piel, la moda y el cine, dedico mi tiempo a explorar las últimas tendencias y a compartir consejos inspiradores para sentirte bien contigo misma. Para mí, la belleza reside en la autenticidad y el bienestar, y eso es lo que me motiva a ofrecer consejos prácticos para combinar estilo, cuidado de la piel y realización personal.
Article précédent
Una actriz que lleva falda en la alfombra roja desata una ola de críticas.
Article suivant
A sus 57 años, esta modelo danesa acapara todas las miradas con un conjunto de encaje.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

A sus 57 años, esta modelo danesa acapara todas las miradas con un conjunto de encaje.

En la proyección de la película "Amarga Navidad" en el Palacio de Festivales, la modelo y fotógrafa danesa...

Una actriz que lleva falda en la alfombra roja desata una ola de críticas.

El 14 de mayo, en el Festival de Cannes, el actor y director francés Artus, cuyo nombre real...

A sus 68 años, la actriz Andie MacDowell sorprende con una elegante "transformación" capilar.

En el Festival de Cine de Cannes de 2026 (del 12 al 23 de mayo), Andie MacDowell está...

A sus 44 años, la modelo Adriana Lima deslumbra con un etéreo vestido negro.

Durante el Festival de Cine de Cannes 2026 (del 12 al 23 de mayo), Adriana Lima deslumbró en...

Con un vestido vaporoso, la modelo Barbara Palvin luce su barriga de embarazada.

En el Festival de Cine de Cannes de 2026 (del 12 al 23 de mayo), Barbara Palvin protagonizó...

Con un vestido bordado con cristales, Sharon Stone deslumbró en la alfombra roja de Cannes.

En el estreno mundial de la película "Fiordos", Sharon Stone protagonizó una de las apariciones más espectaculares del...