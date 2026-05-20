"Ha envejecido": a los 47 años, esta modelo se enfrenta a comentarios sobre su apariencia.

La aparición de Laetitia Casta en la alfombra roja del Festival de Cannes 2026 (del 12 al 23 de mayo) ha generado una oleada de reacciones en las redes sociales en los últimos días. Durante la proyección de la película "Karma", dirigida por Guillaume Canet, la actriz y modelo francesa fue objeto de numerosos comentarios sobre su apariencia física. En respuesta, varias figuras públicas, así como un gran número de usuarios de internet, denunciaron estos comentarios como sexistas, abriendo un debate real sobre las presiones constantes que sufren las mujeres en el ojo público.

Una aparición en Cannes dirigida

En apenas unas horas, proliferaron los comentarios críticos bajo los vídeos de la aparición de Laetitia Casta en la alfombra roja. "Ha envejecido", "ha cambiado", "ha engordado" : estas observaciones, que equivalen a avergonzar a alguien por su físico, fueron rápidamente denunciadas. Laetitia Casta se encuentra, a pesar de sí misma, en el centro de una polémica que va mucho más allá de su caso particular y plantea la cuestión más amplia de cómo se representa a las mujeres mayores de 30 años en los medios de comunicación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Laetitia Casta (@laetitiacasta)

Una oleada de apoyo en las redes sociales

Ante esta avalancha de comentarios, rápidamente recibió el apoyo de muchas personas. Numerosas figuras públicas se pronunciaron para denunciar estas críticas. El excompañero de Laetitia Casta, el actor italiano Stefano Accorsi, lamentó los "comentarios recurrentes dirigidos a las mujeres en el ojo público". Por su parte, muchos internautas también destacaron la naturaleza problemática de estos comentarios, que persisten a pesar de décadas de conciencia colectiva.

En este contexto, varias voces han reiterado un principio fundamental: el cuerpo y la apariencia de una mujer —como los de cualquier otra persona— no deben ser objeto de juicios ni comentarios denigrantes. Ya sean 20, 30, 40 años o más, todos evolucionamos con el tiempo y nuestras experiencias, y la humillación corporal, en todas sus formas, no tiene cabida en el discurso público.

En definitiva, esta controversia pone de relieve la necesidad urgente de replantearnos colectivamente cómo vemos a las mujeres y su derecho fundamental a envejecer sin ser objeto de juicios injustificados.