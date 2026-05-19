A sus 44 años, la modelo Adriana Lima deslumbra con un etéreo vestido negro.

Durante el Festival de Cine de Cannes 2026 (del 12 al 23 de mayo), Adriana Lima deslumbró en una importante gala de joyería celebrada en la Croisette. La modelo brasileña optó por una silueta delicada con un vestido largo negro asimétrico. El resultado: un look que roza la sencillez sin perder su espectacularidad.

Un vestido de tul negro con líneas asimétricas

El elemento central del look de Adriana Lima reside en el corte asimétrico del vestido, estructurado en torno a un solo hombro. Esta construcción, que deja al descubierto un lado de la silueta para realzar el otro, crea un dinamismo visual único, rompiendo con el clásico drapeado simétrico de la alfombra roja. El tul, elegido como tejido principal, confiere al conjunto una ligereza casi etérea. Lejos de un negro pesado y opaco, el tejido aquí adopta una vibración ligera que "anima la silueta desde dentro". Este enfoque estilístico demuestra cómo el negro, cuando se trata con el material adecuado, puede ser todo menos estático.

En el busto, la tela se frunce formando un drapeado cuidadosamente plisado, cuyos pliegues crean una textura vibrante y un volumen contenido. Esta manipulación del material contrasta con la fluidez de la falda más amplia, que cae en cascada hasta el suelo. Con el más mínimo movimiento de Adriana Lima, la tela cobra vida, subiendo y bajando, como si tuviera vida propia.

Pendientes de zafiro y diamantes como pieza central

Otro elemento llamativo de este look fueron las joyas. Adriana Lima optó por unos largos pendientes colgantes adornados con zafiros y diamantes en cascada. El azul intenso de los zafiros aportó un toque de color precioso e inesperado, contrastando con el negro absoluto del vestido. Los diamantes, por su parte, captaban la luz con cada movimiento, realzando su silueta con destellos luminosos cuidadosamente colocados. Esta elección de joyas excepcionales creó un efecto verdaderamente teatral alrededor de su escote y peinado.

Un peinado sofisticado con flequillo lateral.

Para su peinado, Adriana Lima optó por un elegante moño alto, perfectamente peinado y complementado con un flequillo lateral cuidadosamente elaborado que enmarca delicadamente su rostro. Este peinado, a la vez retro y decididamente moderno, realza sus rasgos faciales y crea espacio alrededor de su escote, permitiendo que sus joyas brillen con luz propia.

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La firma de un ícono del "modelaje de élite"

Más allá de los elementos estilísticos, esta aparición nos recuerda la naturalidad con la que Adriana Lima ha deslumbrado en las pasarelas, la alfombra roja y las galas durante más de dos décadas. Siempre irradia una presencia a la vez delicada y magistral, en la que su experiencia como supermodelo se refleja en cada detalle visual. Es una elegancia que cultiva y que encarna a la perfección.

Con su aparición en Cannes el 18 de mayo de 2026, Adriana Lima demostró una vez más su talento para las siluetas refinadas y sofisticadas. Su vestido negro asimétrico, combinado con joyas excepcionales, marcó uno de los momentos más exquisitos de la moda en el calendario de Cannes.