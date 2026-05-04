"Este no es un atuendo para el frío": una modelo en una expedición al Ártico desata la polémica.

Fabienne Ba.
@brooksnader / Instagram

Cuatro chicas de Luisiana (EE. UU.), el Ártico y una expedición que "casi salió mal": así resumió la modelo y presentadora de televisión estadounidense Brooks Nader su aventura en Instagram. Detrás del mensaje "divertido" se escondía una misión científica real y un debate inmediato sobre su atuendo.

Una expedición científica seria

Brooks Nader y sus tres hermanas —Mary Holland, Grace Ann y Sarah Jane— viajaron a Svalbard, Noruega, para participar en el primer estudio que examina cómo los entornos polares extremos afectan la salud de las mujeres. Realizado en colaboración con la Space Prize Foundation, NYU Langone Health y la Universidad de Arizona, el experimento se diseñó para replicar las condiciones a las que se enfrentan los astronautas en el espacio: temperaturas extremas, aislamiento y ciclos de luz y oscuridad alterados. El programa incluyó paseos en motos de nieve, esquí de fondo a través de valles glaciares y la recopilación de datos biológicos en tiempo real.

Lo que los investigadores querían medir

Los datos recopilados se referían a los efectos de las condiciones ambientales extremas en el equilibrio hormonal femenino, los ciclos menstruales, los patrones de sueño y la adaptación fisiológica general. Durante el viaje se utilizaron dispositivos portátiles de monitorización del sueño y de muestreo biológico, seguidos de evaluaciones posteriores para analizar la recuperación y la recalibración fisiológica. Los resultados se enviarán a una revista científica revisada por pares y se presentarán en congresos internacionales, incluida la Reunión SLEEP en junio de 2026.

El debate sobre el atuendo

Más allá de la expedición científica en sí, fue el atuendo de Brooks Nader lo que realmente llamó la atención en su publicación de Instagram. Si bien su pie de foto desenfadado y original ("4 chicas del sur de Luisiana van al Ártico y casi no regresan... ¡Todo por la CIENCIA, chicas!") ayudó a generar expectación en torno al reportaje de ABC Nightline, fueron principalmente las elecciones de vestuario que se vieron en algunas de las fotos las que provocaron la mayor cantidad de reacciones.

Entre las críticas por su inadecuación para el clima ártico y las defensas de un enfoque científico más accesible y moderno, el debate rápidamente pasó del fondo del proyecto a su apariencia. Es fundamental recordar que no hay lugar para comentar ni juzgar el cuerpo o la apariencia de una mujer, ni la de nadie más. Cada persona es libre de vestirse como quiera, y ser una figura pública no justifica en absoluto criticar ni juzgar las imágenes compartidas en las redes sociales.

Un problema que va mucho más allá de la expedición.

En un comunicado, las hermanas Nader expresaron su visión del proyecto: «Esta es tanto una contribución científica como una declaración cultural. Vemos esto como una oportunidad para continuar el diálogo sobre la salud de la mujer hacia una nueva frontera: de qué son capaces nuestros cuerpos cuando se les exige al máximo. Esperamos que nuestra participación inspire a otras mujeres a participar en futuras investigaciones».

El estudio se diseñó para «cubrir una laguna crucial en la investigación médica y espacial, con implicaciones para la salud de las mujeres en la Tierra y para la viabilidad de la reproducción humana y los viajes espaciales de larga duración». En otras palabras, comprender cómo reacciona el cuerpo femenino ante condiciones extremas no es un asunto menor. Es fundamental para el futuro de la exploración espacial, y las hermanas Nader, con sus chaquetas abiertas y sus sonrisas, se han convertido en sus embajadoras más inesperadas.

En definitiva, a pesar de la ropa ligera que llevaban en el Ártico, Brooks Nader y sus tres hermanas, Mary Holland, Grace Ann y Sarah Jane, trajeron de Svalbard datos científicos que pocos habrían imaginado recopilar. El debate sobre su vestimenta ha tenido al menos un mérito: visibilizar una investigación que la necesitaba con urgencia.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Soy Fabienne, redactora del sitio web The Body Optimist. Me apasiona el poder de las mujeres en el mundo y su capacidad para transformarlo. Creo que las mujeres tienen una voz única e importante que ofrecer, y me motiva a contribuir a la promoción de la igualdad. Me esfuerzo al máximo para apoyar iniciativas que animan a las mujeres a alzar la voz y hacerse escuchar.
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