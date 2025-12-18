Search here...

“Mi voz ha cambiado”: la valiente confesión de Selena Gómez sobre sus problemas de salud

Léa Michel
@selenagomez/Instagram

Durante varios años, Selena Gomez ha compartido abiertamente los altibajos de su vida, ya sea en lo que respecta a su salud física y mental o a su trayectoria artística. Durante un Instagram Live el 16 de diciembre, la estrella estadounidense volvió a demostrar su transparencia al responder a la pregunta de un fan sobre el cambio en su voz. Lejos de evadir el tema, habló sobre los efectos de su enfermedad autoinmune, el lupus, y reiteró la importancia de ser honesta con su público.

Una respuesta simple, pero devastadora

Durante la transmisión en vivo, le preguntaron a Selena Gomez sobre las notables diferencias en el tono y la potencia de su voz a lo largo de los años. Con su habitual mezcla de franqueza y humildad, la cantante respondió: "A veces se me hace un nudo en la garganta, eso es todo... a veces las cosas simplemente pasan". Sin intentar justificarse, añadió que no se sintió ofendida por el comentario de los fans; al contrario, dijo: "Aprecio que sean sinceros conmigo".

Esta espontaneidad, poco común en una estrella de su talla, conmovió a muchos internautas. Para Selena Gomez, no fue una admisión de debilidad, sino un gesto de confianza hacia sus fans: una forma de aceptar las consecuencias visibles de una batalla invisible.

Un viaje de resiliencia frente a la enfermedad

Diagnosticada en 2015 con lupus, una enfermedad autoinmune crónica, Selena Gomez ha hablado con frecuencia sobre los efectos secundarios físicos de sus tratamientos: inflamación, aumento o pérdida de peso y fatiga persistente. En un documental y varias entrevistas, explicó que algunos medicamentos causan inflamación de los tejidos, incluso en la garganta, lo que podría explicar las variaciones en su voz.

Más allá del dolor, la cantante también tuvo que afrontar la dureza de las críticas públicas sobre su apariencia. En Apple TV, confesó que las fluctuaciones en su peso desencadenaban sistemáticamente oleadas de comentarios hirientes en redes sociales, una situación que aprendió a gestionar con dignidad y amabilidad.

Una artista en control de su verdad

Al hablar abiertamente, Selena Gomez está recuperando el control de una narrativa a menudo moldeada por otros. En una entrevista con NPR, también declaró: «Si no cuento mi versión de los hechos, alguien más lo hará, y probablemente no será la verdad». Esta necesidad de transparencia guía ahora todo su enfoque artístico y personal, desde el documental «My Mind & Me» hasta su participación pública en temas de salud mental.

Su valentía demuestra el poder de una artista que se niega a esconderse. Al explicar las razones médicas detrás de un simple cambio de voz, transforma la curiosidad del público en una lección de empatía y humanidad.

Con esta sincera confesión, Selena Gomez nos recuerda que detrás de cada voz, famosa o no, se esconde una historia personal, a veces marcada por el dolor, pero siempre impulsada por la resiliencia. Su mensaje es claro: aceptar y abrazar la propia vulnerabilidad no disminuye la fuerza; todo lo contrario. Al ser auténtica, la cantante abre el camino a un nuevo tipo de celebridad: más humana, más genuina y profundamente inspiradora.

Léa Michel
Léa Michel
Apasionada por el cuidado de la piel, la moda y el cine, dedico mi tiempo a explorar las últimas tendencias y a compartir consejos inspiradores para sentirte bien contigo misma. Para mí, la belleza reside en la autenticidad y el bienestar, y eso es lo que me motiva a ofrecer consejos prácticos para combinar estilo, cuidado de la piel y realización personal.
Article précédent
"¡Es imposible!": Esta cantante comete un notable "error de moda"
Article suivant
A sus 58 años, Julia Roberts irradia belleza sin maquillaje

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

A sus 47 años, esta actriz parece más libre que nunca.

Icono de la moda francesa y figura mediática con gran franqueza, Laetitia Casta aparece en las páginas de...

A sus 58 años, Julia Roberts irradia belleza sin maquillaje

Julia Roberts demuestra una vez más que la belleza no se define por el artificio ni la edad....

"¡Es imposible!": Esta cantante comete un notable "error de moda"

La cantautora country estadounidense Lauren Alaina ha demostrado una vez más que puede reírse de sí misma. Durante...

A sus 62 años, esta actriz se burla de las críticas con su mirada asertiva.

La actriz francesa Philippine Leroy-Beaulieu se niega a conformarse, y recientemente lo demostró una vez más con un...

"Ya no besaré mujeres": la íntima promesa de George Clooney a su esposa conmociona

George Clooney reveló recientemente que está dejando atrás sus papeles de galán. El actor, director, guionista y productor...

A sus 25 años, el hijo de Madonna causa sensación con una elegante campaña de moda.

Rocco Ritchie está dejando huella en lugares inesperados. Con naturalidad y una presencia imponente, se está convirtiendo en...

© 2025 The Body Optimist