A sus 56 años, Lauren Sánchez Bezos adopta un vestido minimalista y redefine el estilo chic y sobrio

Lauren Sanchez Bezos, la presentadora de televisión y empresaria estadounidense, comprometida con Jeff Bezos, vuelve a causar sensación con un vestido vintage minimalista de Mugler. Este vestido lencero azul marino de los 90, con detalles metálicos en los tirantes, demuestra que la elegancia atemporal trasciende la edad y las tendencias.

Un vestido icónico de Mugler

En una de sus publicaciones de Instagram, Lauren Sánchez optó por un minivestido lencero de Thierry Mugler, de la colección Primavera 1999. A primera vista, elegante y ajustado, revela vanguardistas acabados metálicos en los extremos de los finos tirantes, sello distintivo del diseñador, conocido por sus texturas atrevidas.

Un estilo sofisticado y sin esfuerzo.

Para completar el look, Lauren Sánchez Bezos combinó el vestido con medias negras transparentes, tacones negros de punta, discretos pendientes de diamantes y un recogido largo y ondulado. Compartidas en Instagram por su maquilladora Laura Mele, estas fotos capturan un look sencillo y sofisticado a la vez.

Recientemente casada con Jeff Bezos en una lujosa boda en Venecia en junio de 2025, Lauren Sánchez Bezos redefine con brillantez el minimalismo chic, demostrando que la edad es solo un detalle comparado con un sentido innato del estilo. Su vestido vintage Mugler, una mezcla de sencillez y sorpresa metálica, encarna un lujo discreto que inspira y moderniza la llamada elegancia madura.