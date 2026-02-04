Envejecer es muy positivo: a sus 57 años, esta modelo celebra la belleza sin restricciones.

La modelo estadounidense Christy Turlington continúa desafiando los estereotipos relacionados con la edad en el mundo de la moda y la belleza. Nombrada embajadora global de Lancôme, defiende una visión serena y positiva del envejecimiento. Alejada de las presiones sociales, aboga por el bienestar holístico, que abarca rutinas minimalistas, espiritualidad y autenticidad.

Un ícono de los años 90 que trasciende épocas

Christy Turlington, uno de los rostros más icónicos de las supermodelos de los 90 junto a Cindy Crawford y Naomi Campbell, es una figura respetada, admirada y aún influyente. Con más de 500 portadas de revistas y campañas inolvidables, especialmente para Calvin Klein, ha encarnado una belleza elegante y serena desde su debut. Ha cultivado este estilo de vida equilibrado, lejos del frenesí mediático, priorizando decisiones profesionales reflexivas y un profundo crecimiento personal.

Una nueva etapa

A principios de 2026, Christy Turlington se unió a la prestigiosa familia de embajadoras de Lancôme. Esta colaboración fue un acierto natural, ya que su filosofía personal encaja a la perfección con los valores de la marca. «Estoy muy orgullosa de esta nueva colaboración. Para mí, la belleza es un vehículo para un cambio positivo, y acepto plenamente la idea de envejecer con alegría y optimismo», declaró a Madame Figaro .

Envejecer: un camino hacia la plenitud

La palabra "envejecimiento" no asusta a Christy Turlington; todo lo contrario. "Cada año es mejor que el anterior. Aprendes a conocerte mejor, a estar más en sintonía contigo misma. Así que, para mí, envejecer sigue siendo muy positivo", afirma con convicción. Un mensaje contundente que contradice el discurso ansiógeno sobre el envejecimiento, especialmente dirigido a las mujeres.

Esta perspectiva serena sobre el paso del tiempo también se explica por su estilo de vida, firmemente centrado en la armonía entre cuerpo y mente. Entusiasta del yoga desde hace décadas (publicó un libro sobre el tema en 2005) y apasionada del running y el senderismo, describe estas prácticas como esenciales para su equilibrio personal. «El yoga me devuelve a la esencia; es mi primer amor. Es como un tratamiento para el cuerpo y la mente».

Una belleza sin artificios ni restricciones

En el mundo de la belleza, Christy Turlington encarna el minimalismo. Su rutina es sencilla, centrada en la calidad, la experiencia sensorial y el respeto por sí misma. «Quiero verme sana, descansada e hidratada. Idealmente, prefiero que parezca que no llevo maquillaje». Esta filosofía de «menos es más» tiene una gran resonancia en una industria que evoluciona hacia una mayor inclusión, diversidad y autenticidad.

También celebra este punto de inflexión en la industria cosmética: «La inclusividad es, sin duda, el cambio más significativo de los últimos años. La belleza no puede ser singular ni estandarizada. Se expresa de mil maneras».

Una activista por el bienestar de las mujeres

Además de ser modelo, Christy Turlington también es una activista comprometida. Fundó la asociación Every Mother Counts tras sufrir complicaciones durante su primer embarazo. Aboga por un mejor acceso a la atención de maternidad en todo el mundo. Su compromiso encaja a la perfección con su nombramiento en Lancôme, una marca con la que comparte el deseo de promover una belleza responsable, solidaria e inclusiva.

Una forma de vida pacífica

Cuando no está viajando, Christy Turlington encuentra la felicidad en los placeres sencillos: pasar tiempo con su familia, cocinar, leer, ver películas o pasear a sus perros. «Mi hogar es mi santuario. Es donde recargo las pilas». En una época donde la velocidad y el rendimiento se consideran la norma, ella ofrece una alternativa inspiradora: bajar el ritmo, reenfocarse, priorizar la calidad sobre la cantidad.

Christy Turlington ilustra a la perfección que es posible envejecer con serenidad y autenticidad, rechazando los dictados de la eterna juventud. Demuestra que la belleza no se limita a la apariencia, sino que se nutre del equilibrio, el bienestar y el compromiso. Su trayectoria nos inspira a repensar nuestra relación con el tiempo y a celebrar cada etapa de la vida como una oportunidad de crecimiento y alegría.