A sus 46 años, Kate Hudson comparte sus looks parisinos y su baño de invierno en Francia

Anaëlle G.
Kate Hudson alegró su estancia parisina con elegantes conjuntos y un baño invernal en Francia. La actriz y productora estadounidense compartió sus vibrantes looks en Instagram, capturados durante la Semana de la Moda de Alta Costura, combinando el encanto parisino con una elegancia atemporal.

Looks parisinos brillantes

Kate Hudson arrasó en la Semana de la Moda de París de Alta Costura Primavera/Verano 2026 (del 26 al 29 de enero), ocupando asientos privilegiados, especialmente en el desfile de Giorgio Armani Privé Primavera/Verano 2026. Allí, lució un top lavanda de lentejuelas y pantalones a juego, un conjunto que resaltó a la perfección su elegancia en primera fila. Entre fotos frente a la Torre Eiffel iluminada y cenas en emblemáticos restaurantes parisinos, destiló una energía contagiosa.

Un vestido rojo icónico

Uno de sus momentos más memorables, compartido en Instagram: un vestido rojo con un escote pronunciado que le llegaba hasta la cintura. Lucido para celebrar su nominación a los premios BAFTA a Mejor Actriz, esta creación realzaba a la perfección su figura y su carisma natural. Una pieza que evocaba a las figuras icónicas de sus películas de culto, reinventada para la ocasión parisina.

Baño de invierno y #dopaminedressing

Para combatir el frío de febrero, Kate Hudson también se regaló un refrescante baño invernal con un conjunto amarillo brillante, que describió como "siempre una buena idea" en Instagram. Este alegre guiño a la dopamina en su vestimenta culminó su estancia en Francia, acentuada por champán y lujosos accesorios.

Kate Hudson demuestra que la edad no es un obstáculo para la elegancia ni la audacia: sus conjuntos parisinos, desde lentejuelas hasta un vestido rojo, celebran un estilo vibrante y seguro. Su escapada a Francia, entre la Semana de la Moda y un baño invernal, es inspiradora y radiante, recordándonos que el encanto parisino se puede experimentar sin límites.

Me apasiona la moda y siempre estoy al tanto de las tendencias que reflejan nuestro tiempo. Me encanta observar cómo se viste la gente, por qué lo hace y qué revela la moda sobre nosotros. Más allá de las pasarelas y las siluetas, son las historias las que realmente me fascinan.
Criticada por "verse súper vieja", esta actriz responde

