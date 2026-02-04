Esta cantante afirma que no quiere tener hijos y se encuentra enfrentando reacciones inapropiadas.

La cantante Charli XCX se vio recientemente en el centro de una polémica tras un intercambio en un podcast con el actor, director y productor estadounidense Jason Bateman, quien le preguntó sobre su deseo de tener hijos y sugirió que podría cambiar de opinión. A pesar de su clara respuesta —Charli XCX no quiere tener hijos— y de estar casada, las declaraciones de la actriz provocaron una ola de críticas en redes sociales, poniendo de manifiesto la persistente presión sexista sobre las mujeres.

El polémico intercambio en el podcast SmartLess

Durante un episodio reciente del podcast SmartLess , presentado por el actor, director y productor estadounidense Jason Bateman, el actor y productor estadounidense Sean Hayes, y el actor canadiense-estadounidense Will Arnett, Charli XCX fue invitada para promocionar su película "The Moment". Jason Bateman, padre de dos hijos, le preguntó directamente si le gustaría tener uno o más hijos, refiriéndose a su propia historia familiar. Cuando ella respondió con franqueza : "Realmente no quiero tener hijos", Jason Bateman la presionó, explicándole que su esposa había cambiado de opinión por su culpa, y añadió: "Podrías encontrar a alguien".

Reacción inmediata de Charli XCX

Charli XCX corrige cortésmente a Jason Bateman, aclarando: "Bueno, estoy casada", refiriéndose a su matrimonio con George Daniel, del grupo "The 1975". Jason Bateman responde con una broma desenfadada: "Debería leer el periódico algún día", antes de bromear sobre un "futuro marido". Si bien el intercambio resulta humorístico dentro del contexto del podcast —donde los presentadores se encuentran con el invitado inesperadamente—, pone de manifiesto la falta de preparación y la insistencia en un tema personal.

Críticas y reacciones en las redes sociales

Extractos de la entrevista se viralizaron rápidamente, provocando una gran indignación en línea. Los fans de Charli XCX y otros usuarios de internet describieron los comentarios de Jason Bateman como "repugnantes" y una "experiencia auditiva muy dura", denunciando la presión social sobre las mujeres para tener hijos. Los comentarios en X (anteriormente Twitter) y Reddit pusieron de manifiesto un doble rasero: a los hombres nunca se les hacen preguntas tan directas, y a las mujeres se les presiona sistemáticamente para que "cambien de opinión" sobre la maternidad.

Un debate más amplio sobre la presión social

Este incidente reaviva el debate sobre las expectativas de género en la industria del entretenimiento y más allá. Charli XCX, conocida por su franqueza, ha hablado a menudo sobre su decisión de no tener hijos, considerando el simple hecho de nombrar a un hipotético bebé como "la parte más genial". Las reacciones inapropiadas sirven como recordatorio de que las mujeres famosas, incluso casadas y con éxito profesional, aún tienen que justificar sus decisiones de vida, a diferencia de sus homólogos masculinos.

El caso de Charli XCX y Jason Bateman ilustra a la perfección cómo un asunto aparentemente inocuo puede derivar en una gran controversia cuando se trata de la autonomía de las mujeres en materia de maternidad. Las críticas dirigidas a Jason Bateman ponen de manifiesto una profunda inquietud: es hora de dejar de asumir que todas las mujeres deben ajustarse al modelo familiar tradicional. Charli XCX, con su respuesta, nos recuerda que la elección personal prevalece sobre las expectativas sociales.