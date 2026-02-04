K-pop: En los Premios Grammy, esta cantante coreana logra un momento histórico

Roseanne Park, conocida como Rosé, miembro del grupo femenino surcoreano de K-pop Blackpink, hizo historia en los Premios Grammy de 2026 al convertirse en la primera solista de K-pop en actuar en el prestigioso escenario. El 1 de febrero en Los Ángeles, interpretó su éxito mundial "APT.", confirmando así su meteórico ascenso como solista.
Un momento histórico para el K-pop
Rosé superó las actuaciones del grupo surcoreano de K-pop BTS en los Grammy (2020-2022) y se convirtió en la primera ídolo solista en actuar en solitario en la 68.ª ceremonia. Nominada en tres categorías principales: Grabación del Año, Canción del Año y Mejor Interpretación Pop de Dúo/Grupo, es la primera artista de K-pop nominada a estos premios generales, abiertos a todos los votantes de la Academia.
El éxito fenomenal de "APT".
Este éxito, una colaboración con Bruno Mars, lanzado en octubre de 2024 en su álbum debut como solista, "Rosie" (número 3 en el Billboard 200), es una referencia a un juego de beber coreano. Dominó las listas: 12 semanas en el número 1 del Billboard Global 200, 19 semanas en la lista Global Exclusive de EE. UU., número 3 del Top 100 y número 1 en Pop Airplay. Un récord para una artista de K-pop. Rosé ya había ganado el premio a la Canción del Año de los MTV VMA por esta canción.
El K-pop en plena conquista de los Grammy
Esta actuación forma parte de una tendencia más amplia de mayor visibilidad del K-pop en los Grammy de 2026, que también incluyó la actuación del grupo femenino estadounidense Katseye, de seis integrantes, y nominaciones para el grupo virtual HUNTR/X. Transmitida en horario estelar durante el programa principal de tres horas, la aparición de Rosé destacó el reconocimiento estratégico de la Academia a su trabajo en solitario mientras Blackpink está en pausa.
En definitiva, Rosé no solo actuó; marcó el comienzo de una nueva era para los solistas de K-pop en los Grammy, demostrando que el talento individual puede competir con los más grandes. Independientemente de si recibe premios o no, este momento histórico consolida su independencia artística e impulsa el K-pop a nuevas alturas.