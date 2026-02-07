Margot Robbie revisita un clásico de la moda con elegancia contemporánea

Margot Robbie ha vuelto a cautivar a los amantes de la moda al inspirarse en la historia del estilo para crear un look que fusiona el pasado y el presente. En eventos relacionados con la película "Cumbres Borrascosas", la actriz eligió piezas inspiradas en siluetas clásicas, reinterpretándolas con un toque decididamente moderno.

Un homenaje sartorial a épocas pasadas

Para el estreno en Londres de "Cumbres Borrascosas" y diversas apariciones promocionales, Margot Robbie adoptó atuendos que evocaban épocas históricas, en particular la época victoriana y la década de 1990. El estilista Andrew Mukamal orquestó looks que combinaban elementos de archivo —como una chaqueta de brocado inspirada en John Galliano de la década de 1990— con piezas modernas, creando una cautivadora tensión estilística.

Una fusión de detalles históricos y modernidad.

Uno de los conjuntos más llamativos fue un vestido victoriano con corsé de encaje adornado con trenzas sintéticas que recordaban a las famosas joyas funerarias de las hermanas Brontë, combinado con una réplica de un brazalete histórico. Esta combinación de referencias históricas con una silueta contemporánea ilustra cómo Margot Robbie juega con los códigos de la época para crear un poderoso efecto visual.

Una interpretación alejada de la simple nostalgia

En lugar de simplemente reproducir estilos vintage, la actriz y su equipo creativo reinventan estos códigos para integrarlos plenamente en un vestuario contemporáneo. Esto se evidencia especialmente en su elección de piezas clásicas —victorianas o de inspiración noventera—, llevadas de forma poco convencional, revelando detalles como el ombligo o incorporando yuxtaposiciones audaces.

Reacciones y perspectivas sobre esta elección estilística

Los expertos en moda han elogiado la audacia de Margot Robbie, destacando su capacidad para trascender épocas y crear un diálogo entre diferentes referencias estilísticas. Este enfoque, a veces llamado "método de vestir", consiste en vestir a la actriz según el universo de sus papeles —en este caso, el de "Cumbres Borrascosas"—, pero con la libertad estética característica de la moda contemporánea.

Al revisitar clásicos de la moda a través de creaciones que evocan tanto el pasado como el presente, Margot Robbie confirma su estatus como figura influyente del estilo. Sus elecciones sartoriales, una mezcla de homenaje histórico y modernidad contundente, ofrecen una perspectiva rica e inspiradora de la moda actual, cautivando tanto a entusiastas como a críticos.