Millones de “me gusta” en cada publicación de Instagram: esta cantante tailandesa está batiendo récords.

Lalisa Manoban, conocida como Lisa, exmiembro del grupo femenino surcoreano de K-pop Blackpink, reina en Instagram con más de 100 millones de seguidores y millones de "me gusta" por publicación. Esta tailandesa transforma cada publicación en un fenómeno digital, mientras expande su imperio a la música, la moda y, ahora, al cine.

Un ascenso meteórico desde Tailandia

Nacida en Bangkok en 1997, Lisa se unió al grupo femenino surcoreano Blackpink en 2016 tras una formación intensiva en YG Entertainment. Su carisma, sus explosivos pasos de baile y su rap ingenioso la convirtieron rápidamente en una de las favoritas del público. Como solista, alcanzó un éxito fenomenal con Lalisa (2021), Rockstar (2024) y su álbum Alter Ego (2025).

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por LISA (@lalalalisa_m)

Instagram: su reino de likes

Su cuenta, @lalalalisa_m, cuenta con más de 100 millones de seguidores, lo que la sitúa entre las mejores del mundo. Cada publicación, ya sea una selfie de moda, una coreografía o un adelanto de una gira, genera un promedio de 3 a 4 millones de "me gusta" y 20.000 comentarios. Famosa por su canal de YouTube, Lilifilm Official, ostenta un récord mundial Guinness por ser la primera ídolo del K-pop en superar los 87 millones de seguidores en Instagram (en 2023).

Moda, lujo e influencia global

Como embajadora de Bulgari, Chanel y MAC Cosmetics, Lisa encarna el "efecto Lisa": todo lo que usa se agota al instante. Su figura y estilo cautivan a Asia, Europa y Latinoamérica. En Tailandia, es un tesoro nacional, "la asiática más influyente" según Forbes Korea .

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por LISA (@lalalalisa_m)

El solo de Blackpink y su avance en el cine

Tras el triunfo mundial del grupo, Lisa forjó su propio camino con brillantez. Su álbum "Alter Ego" y sus colaboraciones (Megan Thee Stallion, Rosalía) consolidaron su estatus como superestrella solista. Su gira mundial de 2026 agotó todas las entradas. Cabe destacar su debut como actriz con un papel destacado en la tercera temporada de "The White Lotus" (2025), donde interpretó a una excéntrica heredera. Esta notable aparición en HBO la catapultó a la vanguardia del cine internacional, demostrando su versatilidad más allá de la música.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por LISA (@lalalalisa_m)

En resumen, Lalisa Manoban ya no es solo una ídolo: es una bomba de popularidad mundial. A sus 28 años, desde el K-pop hasta las pasarelas parisinas y las pantallas de HBO, cada "me gusta" en Instagram se traduce en millones en contratos. Lisa reina suprema, y sus cifras siguen en aumento.