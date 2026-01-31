"Increíble carisma": Nicole Kidman hace una impactante aparición con un vestido naranja

La actriz, productora y directora australiana-estadounidense Nicole Kidman hizo recientemente una aparición muy aclamada en París en la prestigiosa ceremonia de los premios Peninsula Classics Best of the Best.

Una aparición deslumbrante en París

Para la ocasión, Nicole Kidman eligió un vestido naranja largo, ligeramente entallado y de manga larga, que realzaba su figura. La tela, adornada con delicados estampados blancos, le dio un toque gráfico a este look, radiante y sofisticado a la vez. Fiel a su estilo minimalista, la actriz de "Moulin Rouge" optó por pocos accesorios: largos pendientes dorados y suaves ondas en su cabello rubio, con raya al medio.

Su maquillaje natural, compuesto por una ligera capa de rímel, sombra de ojos marrón ahumada y brillo nude, complementaba a la perfección el look general, revelando un sutil equilibrio entre elegancia y sencillez. El resultado: una apariencia que evocaba una renovada serenidad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Nicole Kidman Brasil • Fã-site (@nicolekidmanbr)

Una presencia que fue elogiada en línea

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Muchos usuarios elogiaron la elegancia de Nicole Kidman, elogiando su porte y su carisma inquebrantable. Entre comentarios de admiración y una lluvia de emojis, una frase se repetía una y otra vez: "carisma increíble". Una forma unánime de destacar su excepcional capacidad para cautivar.

Durante el evento, celebrado en el lujoso Hotel Peninsula de la capital, Nicole Kidman se relacionó y posó junto a varias personalidades influyentes, entre ellas el multimillonario de Hong Kong Sir Michael David Kadoorie, propietario de los hoteles Peninsula, y Benjamin Vuchot, CEO del grupo.

Nicole Kidman ha demostrado una vez más su maestría con la presencia, irradiando confianza. Con un vestido naranja, radiante y segura de sí misma, encarna la belleza de una mujer que avanza con fuerza y un carisma innegable.