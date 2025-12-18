Microgabardina, medias de colores: Madonna reinventa un look icónico

Veinte años después del icónico videoclip de "Hung Up", Madonna revivió su extravagante estética aeróbica en la inauguración de la exposición de su hijo Rocco en Londres. Con medias moradas, guantes magenta y una microgabardina azul violeta, la Reina del Pop fusionó nostalgia y vanguardia con estilo.

Un vibrante homenaje a la era de "Confesiones"

El 16 de diciembre, en el barrio londinense de Soho, Madonna optó por unas medias moradas, un recuerdo directo del body rosa y morado y el cinturón de lentejuelas del vídeo de 2005. Guantes a juego y gafas extragrandes completaron el homenaje a esta silueta aeróbica que marcó su regreso triunfal a MTV, símbolo de la energía pop imparable.

Microgabardina característica de Saint Laurent

Lo más destacado del look: una minichaqueta motera de cuero negro, un guiño a la icónica chaqueta del videoclip, reinterpretada por Anthony Vaccarello para la temporada primavera/verano de Saint Laurent. El bolso 5 to 7 con estampado de leopardo de la casa le dio un toque felino contemporáneo, demostrando que Madonna domina el retrofuturismo como ninguna otra.

Un indicio de un regreso inminente

Esta aparición coincide con el anuncio de la continuación de "Confessions on a Dance Floor", el décimo álbum de estudio de Madonna, que incluye la canción "Hung Up". Más allá del vestuario, reafirma la imagen de los años 80 y 2000 que la convirtieron en leyenda, transformando una exposición familiar en una declaración de moda atemporal.

En resumen, Madonna demuestra una vez más que el estilo es atemporal y trasciende la nostalgia. Al reinterpretar la estética de "Hung Up" con precisión contemporánea, demuestra que sus icónicos looks no son meros archivos, sino materiales vivos y en constante reinvención. Para Madonna, la reinvención es una disciplina continua y un arte dominado.