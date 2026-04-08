Miss Universo 2024 fue vista viajando en un mototaxi en Bali; el video generó reacciones.

Un video que mostraba a Miss Universo 2024 viajando en mototaxi por las calles de Bali rápidamente captó la atención en internet. Compartido en redes sociales, el video de Victoria Kjær Theilvig en una situación cotidiana generó numerosos comentarios.

Una aparición destacada muy alejada de los eventos oficiales.

Victoria Kjær Theilvig, coronada Miss Universo 2024, fue vista viajando en mototaxi en Bali, un destino popular entre los viajeros internacionales. En el video que circula en internet, la joven aparece en un ambiente informal, muy alejado de las alfombras rojas y los compromisos formales que suelen asociarse con el título de Miss Universo. Este contraste con la imagen institucional de los concursos de belleza contribuyó al interés que generó el video.

En Bali, los mototaxis son un medio de transporte muy utilizado, sobre todo para evitar atascos en ciertas zonas concurridas. El hecho de que una celebridad internacional utilizara este medio de transporte, normalmente asociado a la vida cotidiana local, sorprendió a algunos internautas, al igual que el trato amable y respetuoso del conductor, un aspecto aún más destacable si se tiene en cuenta que este tipo de trato no siempre está garantizado para las mujeres que visten ropa reveladora en la isla.

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Un vídeo que está generando numerosas reacciones.

Tras su publicación, el vídeo generó numerosos comentarios en redes sociales. Varios usuarios elogiaron la propuesta, considerándola sencilla y cercana, mientras que otros expresaron sorpresa por el medio de transporte elegido. Este tipo de contenido, percibido como espontáneo, suele llamar la atención porque muestra a figuras públicas en situaciones muy alejadas de su imagen habitual en los medios. La viralidad del vídeo demuestra el interés del público por los momentos cotidianos, a veces considerados más auténticos.

El papel mediático de las ganadoras de Miss Universo

Durante su reinado de un año, las ganadoras de Miss Universo participan en numerosos eventos internacionales, campañas públicas y actividades benéficas. Su imagen pública suele estar ligada a sus apariciones oficiales, lo que explica la atención que se presta al contenido que muestra situaciones más informales. Victoria Kjær Theilvig forma parte de esta nueva generación de personalidades cuya imagen también se moldea a través de las redes sociales.

En resumen, las plataformas de redes sociales desempeñan un papel fundamental en la difusión de imágenes espontáneas de figuras públicas. El vídeo grabado en Bali demuestra cómo un momento cotidiano puede volverse viral rápidamente cuando involucra a una personalidad mediática como Victoria Kjær Theilvig. Este fenómeno pone de manifiesto la evolución de la relación entre las celebridades y su público, caracterizada actualmente por una visibilidad constante.