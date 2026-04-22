A sus 47 años, Kourtney Kardashian sorprende con este look "gótico" renovado.

Fabienne Ba.
@kourtneykardash / Instagram

Para su 47 cumpleaños, Kourtney Kardashian sorprendió a sus fans con un estilo muy diferente al habitual. Su atuendo de cumpleaños, que compartió en Instagram, rápidamente llamó la atención, ya que combinaba influencias de la estética Y2K con una versión moderna del estilo gótico.

Una mirada a medio camino entre el espíritu gótico, el Y2K y el rock.

El atuendo de Kourtney Kardashian consiste en un minivestido negro con detalles de encaje, combinado con un cárdigan de punto texturizado. El conjunto evoca una estética "gótica femenina" modernizada, típica del regreso triunfal al estilo de los 2000. Kourtney Kardashian completó este look con prendas llamativas: un abrigo largo con estampado de leopardo, botas negras hasta la rodilla y gafas de sol extragrandes.

Accesorios con un mensaje más contundente

Los accesorios añaden una dimensión simbólica. Destaca un llamativo collar de plata adornado con un colgante de calavera, que refuerza el aire rockero y ligeramente alternativo del atuendo. Esta elección estilística refleja una tendencia más amplia en la que las celebridades reinterpretan el estilo gótico combinándolo con piezas lujosas y contemporáneas.

Una estética que combina la imagen personal y las tendencias de la moda.

Conocida por sus elecciones de moda, a menudo influenciadas por una estética minimalista en los últimos años, Kourtney Kardashian sorprende aquí con un regreso a un estilo más expresivo. Este cambio temporal ilustra la creciente libertad de las figuras públicas para explorar diferentes estilos, sin limitarse a una única identidad visual.

Con este look gótico renovado para su cumpleaños, Kourtney Kardashian confirma su habilidad para jugar con los códigos de la moda. Combinando la nostalgia del año 2000, influencias del rock y toques contemporáneos, hizo una aparición memorable que reavivó el interés por la estética glam rock.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Soy Fabienne, redactora del sitio web The Body Optimist. Me apasiona el poder de las mujeres en el mundo y su capacidad para transformarlo. Creo que las mujeres tienen una voz única e importante que ofrecer, y me motiva a contribuir a la promoción de la igualdad. Me esfuerzo al máximo para apoyar iniciativas que animan a las mujeres a alzar la voz y hacerse escuchar.
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