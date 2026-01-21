Search here...

A sus 53 años, la cantante Vanessa Paradis marca el regreso de una tendencia inesperada.

La cantante, actriz y modelo francesa Vanessa Paradis recupera una tendencia que muchos creían reservada para las veinteañeras: la minifalda. Posando para Madame Figaro, Paradis luce un look de Chanel de pies a cabeza y confirma que la minifalda reinará en 2026.

Una aparición histórica en minifalda

Para una sesión de fotos a mediados de enero de 2026, Vanessa Paradis optó por una minifalda de satén negra, combinada con un top fluido y botas de cuero hasta el muslo. El resultado: una silueta gráfica que realza sus piernas. Este look Chanel de pies a cabeza, sencillo e increíblemente efectivo, demuestra que después de los 50, la minifalda no está prohibida, sino que es un espacio de moda.

La minifalda, protagonista de las pasarelas de 2026

2026 marca el regreso triunfal de la minifalda: faldas (muy) cortas en Dior, Prada, Chloé y Loewe, que se llevan con todo, desde bailarinas hasta botas hasta la rodilla. La minifalda ya no se limita a la noche; se abre paso también al día, combinada con prendas más discretas. La tendencia no se detiene ahí: los vestidos y shorts también se acortan, especialmente para el verano de 2026, lo que refleja una clara apuesta por la libertad de piernas y un estilo más relajado.

Después de 50 años, el mini como manifiesto

Al elegir una minifalda a los 53 años, Vanessa Paradis envía un mensaje claro: la edad no es motivo para determinar el largo de nuestra ropa; algunas aún lo dudaban. Su atuendo equilibra a la perfección los códigos de moda (botas altas, satén) y la elegancia discreta (negro, líneas limpias), ofreciendo una guía inspiradora para mujeres de cincuenta y tantos. Este look desmiente la idea de "demasiado corta después de los 50" y se une a un movimiento más amplio de mujeres, famosas o no, que reivindican su derecho a mostrar su cuerpo, sin importar la edad.

Vanessa Paradis, eterna creadora de tendencias

Desde su debut, la cantante, actriz y modelo francesa Vanessa Paradis ha oscilado entre el romanticismo bohemio y el elegante estilo parisino, a menudo adelantado a su tiempo. En 2026, al dotar a la minifalda de un aire maduro y ultraestiloso, confirma su estatus como un icono que desafía las reglas sin forzarlas jamás.

En resumen, su mensaje es simple: el estilo se trata de actitud, no del número de velas en el pastel. Y la minifalda, lejos de ser una reliquia de la secundaria, se convierte, gracias a su influencia, en un símbolo de confianza a cualquier edad.

Soy Fabienne, redactora del sitio web The Body Optimist. Me apasiona el poder de las mujeres en el mundo y su capacidad para transformarlo. Creo que las mujeres tienen una voz única e importante que ofrecer, y me motiva a contribuir a la promoción de la igualdad. Me esfuerzo al máximo para apoyar iniciativas que animan a las mujeres a alzar la voz y hacerse escuchar.
