Sospechosa de haberse sometido a una cirugía estética, esta modelo responde con firmeza

Amelia Gray, modelo e hija de la actriz estadounidense Lisa Rinna, enfrentó recientemente acusaciones de múltiples cirugías plásticas por parte de un cirujano plástico en Instagram. Respondió con firmeza, defendiendo su honestidad sobre sus decisiones corporales.

Rumores alimentados por una publicación viral

El 28 de enero de 2026, la creadora de contenido Molly Bailey publicó un carrusel de fotos del antes y el después de Amelia Gray, acusándola de haberse sometido a rellenos de mejillas y labios, extracción de grasa bucal, rinoplastia, rellenos de mandíbula e inyecciones de bótox antes de los 25 años. Bailey satirizó su papel en "The Beauty", la serie satírica de Ryan Murphy sobre los estándares de belleza poco realistas, donde Amelia Gray niega haberse sometido a rellenos. Amelia Gray comentó: "Bueno, hermana, estás publicando noticias falsas sobre mujeres, ¡para! Las mujeres necesitamos apoyarnos mutuamente".

Una respuesta honesta y asertiva

Amelia Gray aclaró que usó SkinVive (ácido hialurónico para la piel de las mejillas, sin efecto de relleno duradero) y no los tradicionales rellenos labiales: "Dije literalmente lo que me puse en los labios...". Ante las acusaciones de mentir, admitió haberse sometido a una rinoplastia y detalló su historial, que explicó a Variety : una reducción médica en el pecho a los 16 años para prevenir la sepsis causada por un piercing, seguida de implantes fallidos que requirieron una reconstrucción de emergencia. Amelia Gray explicó que lamenta haber dejado que un ex, mayor que ella, influyera en sus decisiones, pero descartó las especulaciones infundadas.

La paradoja de los estándares de belleza

Este choque pone de relieve la doble moral impuesta a las modelos: criticadas si se someten a cirugía plástica y vistas con recelo si no lo hacen. Amelia Gray, en su papel en "La Belleza", desafía directamente estas normas tóxicas a la vez que aboga por la solidaridad femenina contra los juicios precipitados. Su intervención evoca la de la actriz y directora estadounidense Brittany Snow, quien recientemente negó haberse sometido a cirugía en un caso similar.

Amelia Gray transforma así los ataques en una súplica de autenticidad, negándose a que su cuerpo se convierta en un "campo de batalla especulativo". Su firme respuesta —una mezcla de honestidad médica y un llamado a la sororidad— nos invita a repensar cómo examinamos la apariencia de las mujeres en la era de las redes sociales.