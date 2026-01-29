Search here...

Dakota Johnson causa sensación en la Semana de la Moda de París con un look "sin pantalones"

Léa Michel
Extrait du film « Splitsville »

La actriz, productora y modelo estadounidense Dakota Johnson reinventó el maximalismo bohemio de los años 70 al presentarse sin pantalones en el desfile de Alta Costura Primavera/Verano 2026 de Valentino en París. Junto a Lily Allen, posó con una chaqueta de plumas y medias transparentes, atrayendo miradas allá donde iba.

Un homenaje extravagante

Para este primer desfile póstumo del fundador Valentino Garavani, Dakota optó el 28 de enero por una blusa con estampado de leopardo y un coqueto lazo, y una chaqueta marrón metalizada con hombreras y un grueso ribete de plumas. Sin pantalones, eligió shorts cortos de encaje negro y crema con medias transparentes de encaje color óxido.

Detalles icónicos con un toque Y2K

La actriz de "Materialists" revivió el estilo característico de Valentino: tacones rockstud de cuero negro, un éxito de ventas de la pasarela en 2026, inspirados en "El Diablo Viste de Prada 2". Con un cabello y flequillo lacios, maquillaje color melocotón en mejillas, labios y párpados, y gafas de sol cat eye color topo, equilibró a la perfección audacia y sofisticación. Una cartera verde lima brillante añadió el toque final de color.

El maximalismo se afirma en la Ciudad de las Luces

Este look sin pantalones encarna el eclecticismo maximalista de Dakota: volúmenes oversize, plumas, estampados animales y perneras altas en tonos nude. Celebra la herencia de Valentino —coqueta, rockera y lujosa—, demostrando que París sigue siendo el paraíso de las fashionistas intrépidas.

Dakota Johnson transforma así la Semana de la Moda en un manifiesto personal: se atreve a ir sin pantalones, a llevar plumas y a abrazar el Y2K en Valentino. Su estilo "bohemio amplificado" rinde homenaje a un gigante desaparecido a la vez que dicta los códigos de 2026, donde la audacia rima con la elegancia atemporal.

Apasionada por el cuidado de la piel, la moda y el cine, dedico mi tiempo a explorar las últimas tendencias y a compartir consejos inspiradores para sentirte bien contigo misma. Para mí, la belleza reside en la autenticidad y el bienestar, y eso es lo que me motiva a ofrecer consejos prácticos para combinar estilo, cuidado de la piel y realización personal.
