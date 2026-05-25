Con un vestido degradado, Zara Larsson opta por una silueta tropical.

La cantante sueca Zara Larsson deslumbró en la Croisette durante la prestigiosa gala de amfAR, donde ofreció una actuación. Para este evento benéfico, una de las fiestas más codiciadas que se celebran paralelamente al Festival de Cannes, optó por un vibrante vestido degradado en tonos naranja, amarillo y verde. Un look decididamente tropical y soleado que captó de inmediato la atención de los internautas.

Un vestido degradado en tonos tropicales

El vestido de Zara Larsson, pieza central de este look, destaca por su espectacular degradado de color. Desde un naranja cálido hasta un verde intenso, pasando por un amarillo luminoso, los tonos se funden a la perfección en un efecto ombré de gran acierto. Esta paleta soleada evoca instantáneamente un ambiente tropical y contrasta notablemente con los clásicos negros o tonos pastel que suelen predominar en la alfombra roja. El tejido, con su drapeado magistral, se mueve con fluidez al compás de quien lo lleva, aportando al conjunto una elegancia vibrante y veraniega.

Aberturas y cintura baja

Más allá de su vibrante paleta de colores, el vestido de Zara Larsson destaca por su sofisticada confección. Los cortes estratégicamente ubicados aportan dinamismo a la silueta y un toque moderno al diseño general. El vestido también presenta un talle bajo, lo que le confiere un estilo decididamente contemporáneo. Esta combinación de cortes y proporciones, a la vez sobria y original, convierte a este conjunto en uno de los más comentados de la noche.

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Una aparición en un entorno prestigioso.

Esta aparición formó parte de la gala de amfAR, un evento clave en la lucha contra el SIDA, que reúne cada año a numerosas personalidades del cine, la moda y la música. Al subir al escenario para interpretar sus canciones, Zara Larsson causó un doble impacto en el evento: con su actuación musical, pero también con su silueta tropical que cautivó a todos. Una presencia impactante que confirma su estatus de icono pop imprescindible.

Con este vestido degradado en tonos tropicales, Zara Larsson protagonizó una de las apariciones más radiantes de la noche en Cannes. Una demostración de estilo donde los colores vibrantes se combinan con una confección impecable.