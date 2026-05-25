Con un look deslumbrante, Sydney Sweeney revive una tendencia de belleza de los años 2000.

La actriz y productora estadounidense Sydney Sweeney, quien interpreta a Cassie en la exitosa serie "Euphoria", está marcando tendencia en el mundo de la belleza. Para un episodio, el maquillador principal de la serie, Donni Davy, creó un look deslumbrante con pedrería y purpurina que revive la estética icónica de los 2000. Compartido en redes sociales junto con un tutorial, este maquillaje cautivó de inmediato a los internautas.

Un look de maquillaje brillante de "Euphoria".

Conocida por sus elecciones audaces, la serie "Euphoria" ha convertido el maquillaje en su sello visual distintivo. Para este nuevo look, lucido por el personaje de Cassie, el maquillador Donni Davy optó por un brillo sutil. En los párpados de Sydney Sweeney, una sombra de ojos brillante con reflejos rosados y lilas ilumina la mirada, realzada por un delineador adornado con delicados diamantes de imitación. Las pestañas, generosamente cubiertas de rímel, enmarcan una mirada deliberadamente angelical, mientras que un rubor rosado y unos labios brillantes completan esta estética dulce y luminosa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Donni Davy (@donni.davy)

El regreso de los diamantes de imitación y el brillo de los años 2000.

Este look de maquillaje se inspira directamente en los códigos de belleza de los 2000, caracterizados por el uso abundante de brillo, pedrería y colores vibrantes. El delineador de ojos con incrustaciones de cristal, en particular, evoca los looks icónicos de esa década, donde el brillo era la estrella. Al revivir esta estética, la serie confirma el gran regreso de la tendencia "Y2K" al mundo de la belleza, ya muy presente en la moda y en las redes sociales. Una nostalgia reinterpretada con un toque contemporáneo.

Con este maquillaje brillante inspirado en los años 2000, Sydney Sweeney y el equipo de "Euphoria" confirman la poderosa influencia de la serie en las tendencias de belleza. Esta luminosa tendencia seguramente inspirará muchos looks en los próximos meses.