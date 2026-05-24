A sus 69 años, la periodista Katie Couric luce radiante con un espectacular vestido negro.

Fabienne Ba.
@katiecouric / Instagram

La periodista, productora y documentalista estadounidense Katie Couric deslumbró en Nueva York con su presencia en la Gala de Primavera 2026 del American Ballet Theatre. Lucía elegante con un sofisticado vestido negro de detalles impactantes. Acompañada por su esposo, John Molner, iluminó la alfombra roja.

Un vestido sofisticado con detalles teatrales

La gala de primavera del American Ballet Theatre, celebrada en Cipriani 42nd Street en Nueva York, reunió a numerosas personalidades del mundo de los medios, la cultura y el entretenimiento. Entre los invitados más destacados de la noche se encontraba Katie Couric, quien para la ocasión eligió un vestido de terciopelo negro reinventado con varios elementos modernos.

El vestido lucía un escote pronunciado y una falda vaporosa de corte abullonado que se extendía en una elegante cola blanca. La combinación de negro intenso y blanco puro le confería un toque teatral al conjunto, sin perder la elegancia clásica. Katie Couric complementó su atuendo con varias joyas brillantes, como anillos, pulseras y pendientes largos. Unos zapatos de tacón negros de punta y un pequeño bolso cruzado completaron el look.

Un look de belleza luminoso y natural.

Katie Couric también optó por un look de belleza suave y luminoso. Su cabello rubio veneciano lucía un peinado con ondas suaves y raya lateral, lo que aportaba movimiento a su corte corto. En cuanto al maquillaje, lucía una tez radiante con reflejos rosados en mejillas y labios. Una sombra de ojos ligeramente iridiscente acentuaba aún más su mirada. El resultado final reforzaba la elegancia discreta (una estética de "lujo silencioso") que suele caracterizar sus apariciones públicas.

Katie Couric, una figura influyente en los medios de comunicación.

Katie Couric es una de las figuras más reconocidas del panorama mediático estadounidense. Expresentadora de noticias y conductora de numerosos programas de televisión, sigue apareciendo con regularidad en eventos culturales y benéficos. Sus apariciones públicas suelen ser elogiadas por su discreta elegancia y refinamiento. Su reciente aparición en la gala del American Ballet Theatre confirma, una vez más, su aplomo en la alfombra roja de Nueva York.

Con su vestido negro, Katie Couric deslumbró en la gala de primavera del American Ballet Theatre en Nueva York. Junto a su esposo, John Molner, ofreció una actuación memorable en uno de los eventos sociales más prestigiosos de la temporada cultural neoyorquina.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Soy Fabienne, redactora del sitio web The Body Optimist. Me apasiona el poder de las mujeres en el mundo y su capacidad para transformarlo. Creo que las mujeres tienen una voz única e importante que ofrecer, y me motiva a contribuir a la promoción de la igualdad. Me esfuerzo al máximo para apoyar iniciativas que animan a las mujeres a alzar la voz y hacerse escuchar.
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