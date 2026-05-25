A sus 43 años, Anne Hathaway responde a los rumores de cirugía estética.

Julia P.
@annehathaway / Instagram

La actriz estadounidense Anne Hathaway ha decidido aclarar las cosas. En una entrevista con la revista ELLE , abordó las numerosas especulaciones sobre su apariencia, en particular los persistentes rumores de un estiramiento facial. Habitualmente discreta sobre estos temas, finalmente optó por hablar al respecto.

Un comunicado para poner fin a las especulaciones.

Al ser preguntada sobre los rumores que rodeaban su rostro, Anne Hathaway explicó sus razones para pronunciarse al respecto. «Vivimos en una época en la que la gente se siente muy segura al dar por ciertas las cosas, y a veces lo que creen es verdad, a veces no», dijo. La actriz reconoció cierta ambivalencia: «La especulación se ha vuelto tan intensa que sientes la necesidad de aclarar las cosas». Esto resulta aún más inusual dada su habitual preferencia por la discreción absoluta.

"Son solo dos trenzas."

Anne Hathaway respondió con humor a un tutorial de peinado que había compartido, en el que mostraba un peinado con trenzas que daba un aspecto más descansado. «Por cierto, la gente suele dar por sentado que se trata de decisiones médicas trascendentales», señaló. «Quería demostrar que no, que no he tomado ninguna decisión médica importante. Solo son dos trenzas». Fiel a su franqueza, admitió, sin embargo, que bien podría considerar un lifting facial algún día; una decisión que, de hacerlo, sería completamente suya.

Un discurso sobre la autenticidad

A lo largo de la entrevista, Anne Hathaway también habló sobre su relación con la belleza y la autoestima. Al recordar sus inicios profesionales, confesó haber sido muy dura consigo misma durante mucho tiempo, por miedo. Para ella, la belleza se define ante todo por la autenticidad: «La belleza puede contener fealdad, siempre y cuando contenga verdad», explicó, citando a un director. Esta filosofía guía su relación más serena con su imagen.

Al alzar la voz, Anne Hathaway nos recuerda lo intrusiva que puede llegar a ser la especulación sobre la apariencia de las mujeres (tanto en público como en privado). Esta sincera declaración reafirma el derecho de toda mujer a controlar su propio cuerpo e imagen sin tener que justificarse.

Julia P.
Julia P.
Soy Julia, periodista y me apasiona descubrir y compartir historias cautivadoras. Con un estilo de escritura creativo y una mirada aguda, me esfuerzo por dar vida a una amplia gama de temas, desde tendencias actuales y problemas sociales hasta delicias culinarias y secretos de belleza.
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