Con un vestido de encaje dorado, Heidi Klum causó sensación en la alfombra roja de Cannes.

La modelo, presentadora de televisión y actriz germano-estadounidense Heidi Klum deslumbró en la alfombra roja del Festival de Cine de Cannes 2026 (del 12 al 23 de mayo) para la proyección de la película "Fjord". Optó por un look espectacular, que encajaba a la perfección con su habitual estilo dramático. Su atuendo, compuesto por un exquisito encaje dorado y un abrigo largo color crema, se convirtió rápidamente en uno de los looks más impactantes de la noche.

Un conjunto de dos piezas en encaje dorado

El elemento central del look de Heidi Klum es un conjunto de dos piezas hecho a medida, confeccionado íntegramente en encaje de Alençon bordado a mano con hilo de oro. El denso y meticuloso motivo floral cubre toda la tela, captando la luz con distinta intensidad según el ángulo. El top, de corte estructurado y ajustado, presenta un escote corazón que le aporta un toque romántico. La falda de corte sirena cae en una fluida columna antes de ensancharse ligeramente en el bajo, creando una silueta elegante y escultural.

Un abrigo de ópera teatral

Para realzar el carácter ceremonial de su atuendo, Heidi Klum completó su conjunto con un abrigo de ópera de tafetán color crema, que llevaba suelto sobre los hombros. Esta prenda, particularmente espectacular, se distingue por sus voluminosas mangas abullonadas y su espalda suavemente drapeada. El contraste entre la precisión del encaje dorado y la ligereza etérea del tafetán color crema confiere al conjunto una calidad verdaderamente cinematográfica. Con cada paso, el abrigo ondea, acentuando la teatralidad de la silueta.

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Un cambio de imagen cálido

Para su look de belleza, Heidi Klum optó por ondas suaves y naturales que suavizaron las líneas estructuradas de su atuendo. Su maquillaje se caracterizó por tonos cálidos y bronceados: una tez luminosa y bronceada, ojos sutilmente definidos y labios adornados con tonos dorados. Para completar el look, lució varios collares dorados superpuestos alrededor del cuello, que complementaban a la perfección la paleta de colores de su silueta.

Con su aparición en Cannes, Heidi Klum ofreció una auténtica lección magistral de elegancia, basada en el brillo del encaje dorado y la teatralidad de un abrigo de ópera. Una silueta sofisticada e innegablemente espectacular.