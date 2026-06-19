Considerada "demasiado mayor" para modelar ropa de playa, responde a las críticas con franqueza.

La empresaria, presentadora de televisión y escritora estadounidense Bethenny Frankel no tiene intención de dejar que las críticas dicten sus acciones. A sus 55 años, desfiló en la pasarela del Sports Illustrated Swimsuit Runway Show en Miami Beach. Ante los comentarios sobre su edad y apariencia, optó por responder con sinceridad y seguridad.

Un fideicomiso que no requiere validación

Cuando algunos internautas cuestionaron su lugar en las pasarelas, Bethenny Frankel optó por responder con sencillez en lugar de justificarse. En un video publicado en TikTok , explicó (en inglés) que no intentaba ajustarse a los estándares tradicionales del modelaje.

¿Su objetivo? Ser ella misma y disfrutar plenamente de la experiencia. Admite que no le prestó mucha atención a su edad la primera vez que participó en el desfile, antes de descubrir la controversia que generó en las redes sociales. Esto no le impidió seguir desfilando con entusiasmo.

Reclamar un cuerpo "real"

Más allá de los comentarios sobre su edad, esta mujer de cincuenta y tantos años también respondió a las críticas sobre su físico. Su mensaje es claro: acepta su cuerpo de forma natural y cultiva una relación más armoniosa con su bienestar. Lejos de las dietas y los entrenamientos intensivos, explica que ha encontrado un equilibrio que le sienta bien. Un camino personal forjado a lo largo de los años, tras una época en la que su relación con la comida y la actividad física era más compleja.

Esta declaración resalta una visión más serena del cuerpo, donde la autenticidad prima sobre la búsqueda de la perfección. Es un mensaje que resuena en muchas personas cansadas de expectativas poco realistas.

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Un momento especial compartido con los seres queridos

En el evento celebrado en el W South Beach, Bethenny Frankel desfiló en numerosas ocasiones luciendo distintos atuendos. Este año, además, recibió el título de "Novata" de la prestigiosa revista, un galardón que marca su entrada en el mundo de la moda. Entre el público, contó con el apoyo de sus seres queridos. Su pareja presenció el desfile desde la primera fila, mientras que su hija adolescente observaba con orgullo esta muestra de seguridad en sí misma.

Al responder abiertamente a las críticas, Bethenny Frankel transforma una controversia sobre la edad y la apariencia en un poderoso alegato a favor de la autoaceptación. Su actitud nos recuerda que no hay límite de edad para sentirse bien con uno mismo, expresarse libremente o afrontar nuevos retos. A través de esta impactante imagen, transmite un mensaje sencillo pero poderoso: la confianza no depende ni de un número en un documento de identidad ni de una figura única.