Esta actriz de tallas grandes nos recuerda que una heroína de ficción también puede tener curvas.

Mientras Hollywood sigue promoviendo la delgadez y endureciendo los cánones de belleza en lugar de flexibilizarlos, algunas actrices están elevando la estatura promedio en los rodajes. Si bien el mundo conoce a la actriz irlandesa Nicola Coughlan por "Bridgerton", una de sus compañeras también aboga por un cine más inclusivo: Megan Stalter. Descubierta en la serie de Netflix "Too Much", donde interpreta una versión un poco más excéntrica de sí misma, está devolviendo las curvas al primer plano.

Megan Stalter, la estrella emergente de "Too Much".

Bajo las luces brillantes de los platós de cine, la delgadez es un criterio de selección clave. Según los castings, se necesitan clavículas prominentes, huesos visibles y un IMC cercano a la deficiencia para conseguir papeles importantes. Este es el perfil típico que se suele mostrar en pantalla: el de una mujer esbelta sin un solo gramo de grasa. En estas "siluetas de estrella" de Hollywood, la grasa solo se tolera en el escote.

En los últimos meses, con el auge de Ozempic y el declive del movimiento de autoaceptación, varias actrices de renombre han exhibido su pérdida de peso como un logro personal. Rebel Wilson, otrora considerada un ícono de la positividad corporal y proclamada la representante oficial de las mujeres con curvas en el cine, ha sucumbido a esta presión por estar delgada, disfrazada de "tendencia estética". Las actrices con figuras supuestamente "generosas", que se niegan a conformarse con una simple manzana para comer y se transforman solo para conseguir un papel, quedan relegadas a personajes estereotipados: la "mejor amiga graciosa", la "mujer torpe" o el "personaje atormentado" cuya trama gira en torno a su peso. Estos premios de consolación dicen mucho sobre la fobia a la gordura generalizada.

En "Too Much", Megan Stalter, por el contrario, es la protagonista de una comedia romántica progresista, muy alejada de las típicas historias idílicas. Su historia de amor no se presenta como excepcional o improbable por su apariencia. Es, sencillamente, una heroína romántica con personalidad propia, pero más original y auténtica que las que la precedieron en este género empalagoso. Su cuerpo, con más curvas de las que suele mostrar Hollywood, no supone ningún problema.

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Ella interpreta papeles que casi nunca existen en Hollywood.

Si bien Megan Stalter brilla en la película "Too Much" y se esfuerza por familiarizar al público con un cuerpo a menudo considerado "anormal", fue descubierta por el público en la serie de HBO "Hacks". Allí, hace una aparición impactante como Kayla Schaefer, una asistente excéntrica a cargo de la carrera de un comediante en decadencia.

La actriz se desenvuelve con total naturalidad en papeles de mujeres extrovertidas, expresivas y seguras de sí mismas. No se trata de actuación, sino de su temperamento innato. Captar la atención le resulta innato y no necesita esforzarse para cautivar a quienes la rodean. Un espíritu libre en la industria cinematográfica y un brillante ejemplo de autoconfianza, Megan Stalter es la antítesis de la palabra "compleja".

Las heroínas que crea en su obra son estos alter egos, en versiones exageradas. Por lo tanto, comparte varias similitudes con la acertadamente llamada "Jess", el alma de la serie "Too Much", creada por Lena Dunham. La protagonista, contrariamente a lo que dictarían los estilistas, viste colores vibrantes, estampados kitsch en abundancia y atuendos maximalistas que contrastan fuertemente con la discreción impuesta.

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Ella se niega a hacer de su cuerpo un problema.

En la vida real, Megan Stalter tampoco se deja afectar por el juicio de los demás. Posee una autoestima tan fuerte y duradera que nunca siente que sea "demasiado" ni "insuficiente". Encarna todo lo que la sociedad desaconseja a las mujeres de su talla: imponente, segura de sí misma, rebosante de imaginación y, sobre todo, inspiradora. "Tengo la suerte de amar mi trasero", declaró a Glamour US , orgullosa de su físico, que suele ser marginado por la industria cinematográfica.

Megan Stalter no se presenta como una activista tradicional del movimiento de aceptación corporal . Sin embargo, a pesar de sí misma, trabaja por la diversidad corporal en una industria altamente selectiva que todavía equipara con demasiada frecuencia la delgadez con la elegancia y las curvas con el descuido. Mientras que el mundo del cine es inflexible con los "kilitos de más" y las "fluctuaciones de peso", Megan Stalter se rebela contra esta tiranía de la apariencia con su encantador sentido del humor.

En la serie "Too Much", Megan Stalter comparte pantalla con Emily Ratajkowski, la personificación del ideal femenino, lo que dota a la narrativa de un simbolismo aún mayor. Porque el reparto debe ser diverso en cuanto a tipos de cuerpo, no monocromático.