Criticada por su apariencia, se venga convirtiéndose en modelo de trajes de baño.

Según algunos prejuicios, las mujeres con caderas voluptuosas y figuras curvilíneas deberían limitarse a trajes de baño modestos e intentar ocultar esa carne que no se ve a simple vista. Mientras el concepto de "cuerpo de verano" sigue dominando la conversación, tanto en revistas como en hashtags, la modelo de tallas grandes Erin Marley Klay nos recuerda que un cuerpo no necesita validación para lucirse en la playa. La modelo, que aparece en las páginas de Sports Illustrated, reivindica a todas aquellas mujeres que se han sentido presionadas a modificar su figura para poder lucir un bikini.

Una modelo de tallas grandes con una carrera inspiradora

La era del movimiento de positividad corporal parece un recuerdo lejano. Hace unos años, los cuerpos se liberaron de las normas sociales y de la mirada ajena, impulsados por hashtags de apoyo. Este breve respiro fue seguido por una renovada censura de las formas corporales y la condena de las curvas naturales. Esta mentalidad positiva no ha perdurado.

La presión por conformarse ha vuelto a ocupar un lugar central en los debates, más radical e inquebrantable que nunca. En una sociedad que reduce los cuerpos a tendencias pasajeras, la delgadez se erige como el ideal original, la versión más aceptable del físico femenino. Como cada verano, para lucir un bikini de tiras o un microbañador, no debe verse nada. El cuerpo no debe causar revuelo bajo estas prendas de playa, so pena de ser condenado por miradas acusadoras o rostros burlones. Los medios de comunicación y las redes sociales, escenario de estos dictados, promueven una apariencia esbelta bajo el sol y consideran cualquier exceso de peso como algo que debe eliminarse.

Esta fobia generalizada hacia la gordura y la intolerancia hacia las figuras con curvas que se alejan de la figura de reloj de arena es algo que Erin Marley Klay experimentó de primera mano al comienzo de su carrera. No siguió precisamente un camino propicio para la diversidad. Trabajando en el mundo altamente selectivo del modelaje, donde la diferencia sigue siendo un concepto ajeno, fue descubierta por la agencia Zion Models. Convirtiéndose en un ícono de tallas grandes sin mucho esfuerzo, su físico más realista la llevó a la primera línea de SKIMS, la marca de Kim Kardashian. La joven, con 759.000 seguidores, también ha modelado para Wet n' Wild, Selkie, House of CB, Casablanca Bridal y YMI Jeans.

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¿La mejor respuesta a sus críticos? El éxito.

A pesar de su innegable presencia, su andar deslumbrante y su físico casi angelical, Erin no ha escapado a las críticas. Si bien su cuerpo es pura ternura, se ha convertido en terreno fértil para un odio tristemente común.

En 2025, una foto en la playa llamó la atención de los internautas, quienes creían tener la verdad absoluta sobre lo que era "bello" o "feo". Esta embajadora de la autoconfianza lucía un bañador retro con estampado floral y poca tela. El estilo fue elogiado por sus abdominales definidos y piernas esbeltas, pero criticado por sus michelines y su abdomen flácido.

Erin Marley Klay, fiel a sus valores inclusivos y su filosofía alegre, no dejó que esas palabras desagradables afectaran su autoestima. "Por favor, no dejen que las ideas preconcebidas de la sociedad sobre lo que es bello o no les impidan vivir sus vidas. Lo que alguien diga sobre su apariencia es asunto suyo, no suyo ", afirmó simplemente en X.

En lugar de una simple réplica verbal, se unió a lo que muchos consideran la élite del mundo del modelaje, el círculo dorado de la industria. Reclutada por la prestigiosa revista Sports Illustrated, famosa por sus sesiones de fotos en traje de baño, Erin Marley Klay puso fin definitivamente al debate sobre su cuerpo.

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¿Su credo? Todos los cuerpos merecen ser celebrados.

En pleno verano, las inseguridades aumentan a la par que la temperatura. Durante esta época, muchas mujeres se privan del placer de estar cerca de las olas y se esconden tras pareos o toallas gruesas, sintiéndose culpables por no haber adelgazado lo suficiente como para lucir su figura. Otras sienten que no nacieron con el cuerpo adecuado y sufren las consecuencias de la genética. Erin, sin embargo, cultiva una mentalidad diferente. En lugar de seguir las normas, acepta su propia imagen.

"Es fácil aburrirse cuando llevas tanto tiempo en internet, pero las reacciones me recordaron por qué hago esto. Ver que otras personas con un físico como el mío o personas con inseguridades se sienten un poco mejor gracias a mi presencia en internet es lo que me motiva", declaró a la revista People .

En los inicios de su fama, Erin Marley Klay creía que tenía que adelgazar para conseguir contratos o presentarse a audiciones, pero hoy muestra su cuerpo tal como es, en su estado natural. Con cada aparición en traje de baño, inspira a mujeres de todo el mundo y redefine la imagen ideal que tenemos de ella. No es una declaración de guerra contra la delgadez, sino una declaración de paz con las curvas. Porque también pueden ser un amuleto de la suerte.