Al presentar su colección de zapatos, reaviva inadvertidamente el debate sobre los cánones de belleza.

Lo que empezó como un simple vídeo de moda: la presentación inocente de una colección de tacones altísimos. Sin embargo, lo que pretendía ser un desfile sencillo e improvisado se convirtió rápidamente en un juicio estético. En lugar de alabar el diseño de estos zapatos de princesa, los internautas más malintencionados se centraron en otro detalle, más físico.

Cuando el vello corporal atrae más atención que los zapatos

La creadora de contenido @carolenavmusic no esperaba semejante reacción cuando mostró sus tacones de ensueño. En un video que ha superado fácilmente el millón de reproducciones, esta cantante profesional, cuyo perfil de Instagram es una mezcla de demos de audio y compras de zapatos de tacón alto, presenta lo más destacado de su colección. Luego, realiza una exhibición de pasos de baile digna de una modelo profesional en la intimidad de su sala de estar. A lo largo de esta gran exhibición de moda, siempre se centra en sus pies. Es una especie de dirección artística para ella, y con razón.

Esta mujer, que claramente tiene más zapatos que ropa para combinarlos, luce sandalias de plataforma que recuerdan a las muñecas Bratz, diseños de inspiración renacentista e incluso pares rosa chicle que parecen sacados de Barbie. Este video, grabado con descarado orgullo, recibió elogios de aficionados a la moda y entusiastas de Pinterest. Sin embargo, también se convirtió en blanco de numerosas críticas totalmente irrelevantes.

Algunos internautas, claramente con la intención de recordar a todos los estándares de belleza, se pusieron en plan abogado del diablo. Expresaron su repugnancia ante las piernas peludas de la protagonista con emojis nauseabundos y adjetivos despectivos. «Pensé que era un hombre». «¿Qué sentido tienen esos zapatos si tienes piernas de hombre?». «¿Y si empezamos una colección de maquinillas de afeitar?». A pesar de años de insensibilización ante la piel suave y sin vello, muchos todavía se sorprenden al ver vello corporal en las mujeres. Este fenómeno natural, común a todos los seres humanos, parece ser el mayor crimen para las mujeres, o incluso una metedura de pata.

Estos comentarios ilustran la presión estética que se ejerce sobre las mujeres.

Estos comentarios, que perpetúan una retórica de marketing anticuada, sugieren que el vello corporal es superfluo en las mujeres y no puede coexistir con tacones con volantes u otros adornos. Mientras que las verdaderas amantes de la moda y defensoras de la positividad corporal afirman estar demasiado ocupadas admirando los zapatos como para fijarse en el fondo, estas promotoras del odio se dedican a fomentar el ideal de la piel tersa. Como si el vello corporal solo creciera en los hombres o únicamente por la magia de la testosterona.

Es este tipo de críticas no solicitadas lo que obliga a las mujeres a cubrir sus piernas descuidadas con gruesas capas de ropa, a renunciar a la natación porque sus piernas no son presentables y a desperdiciar 72 días de su vida depilándose . Si bien el vello corporal es sinónimo de virilidad en los hombres e incluso un símbolo positivo, evoca descuido cuando asoma por debajo de una falda.

Afortunadamente, la creadora de contenido parece completamente ajena a las opiniones ajenas. Lejos de dejarse vencer por la inseguridad o la vergüenza, se niega a depilarse las piernas para complacer a la sociedad. Al contrario, quiere que la gente se acostumbre a su aspecto, para que deje de ser vista como "vulgar" y pase a ser como una persona normal.

Recordatorio: el vello corporal y la feminidad no son términos contradictorios.

Si en la sección de comentarios algunos internautas malintencionados asumen que el vello corporal le resta estilo a esta mujer y arruina el potencial de sus zapatos, que claramente parecen sacados de un cuento de hadas de Disney, eso no es más que un mito. Nos hemos acostumbrado tanto a ver mujeres con piel aterciopelada, sin un solo vello, que hemos llegado a creer que es lo normal, la norma a seguir. Sin embargo, el vello corporal es saludable en todos los cuerpos y sigue siendo una realidad universal, no una cuestión de género.

Pero gracias a hashtags como «Me dejo el vello corporal» o «Las princesas tienen vello corporal», el vello corporal femenino se está abordando de manera diferente. Ya no se habla de algo prohibido, sino de un derecho. La creadora de contenido apoya plenamente este movimiento de liberación. Incluso compuso una canción en su honor, titulada «REVOLUTIONHAIRY». Además, disfruta peinándolo y dándole forma artísticamente, igual que lo haría con su propio cabello.

En el siglo XXI, el vello corporal femenino ya no debería ser un problema ni causar impacto visual. Ni siquiera debería llamar la atención. Y mujeres como Carolena ofrecen otro ejemplo de feminidad, más realista y accesible.