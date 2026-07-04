El filtro de envejecimiento se convierte en una herramienta inesperada para amarse a uno mismo a cualquier edad.

En general, en las redes sociales, los filtros suavizan la textura de la piel, dan volumen a los labios, realzan los pómulos y crean la ilusión de una inyección de ácido hialurónico. Es una especie de cirugía virtual que reproduce los cánones de belleza en los rostros. Si bien suelen ser objeto de críticas en debates sobre la autoaceptación, algunos usuarios de internet creen que los filtros tienen un propósito benévolo, ya que utilizan la opción de envejecimiento para visualizarse mejor a diferentes edades.

El filtro de envejecimiento, reutilizado como técnica de aceptación.

Boicoteados y considerados engaños visuales casi incomprensibles, los filtros de belleza acostumbran nuestros ojos a esta idea de perfección y refuerzan los estándares estéticos. Antes usados por diversión, los filtros ya no son simples caricaturas mediocres, sino parámetros esenciales para "optimizar" una selfie o corregir un retrato que resultaba poco favorecedor en su versión original.

Encarnan un ideal de belleza en pantalla. Alteran los rasgos faciales, estiran la piel como en un lifting, definen las cejas, imitan el efecto del bótox en los labios y crean rostros personalizados inspirados directamente en los cánones de belleza. Estos filtros son cirugía estética al alcance de la mano. Es magia negra 2.0. Sin embargo, si bien la mayoría de los filtros se centran en suavizar y esculpir el rostro de sus usuarios, también existe uno que simula cómo nos veremos dentro de unos años.

Este filtro, que ya se ha aplicado a nuestras fotos, nos tiñe el pelo de gris , nos dibuja arrugas en la cara y nos da signos de la mediana edad. Utilizado principalmente por curiosidad o para arrancar algunas risas, este filtro nos prepara mentalmente para cómo nos veremos dentro de 40 años. Y algunos creadores de contenido, como @josiehadac, lo usan para tranquilizarse y sobrellevar mejor los cambios físicos del envejecimiento . En una publicación donde muestra cómo se verá en 2078, escribe en el centro: "La belleza no se desvanece, solo desaparece la juventud". Una máxima muy sabia que parece sacada de un libro sobre autoconfianza. Según ella, esta tecnología, a menudo criticada, puede aumentar la autoestima y ayudarnos a familiarizarnos con nuestro yo futuro, en el ocaso de la vida.

El miedo obsesivo al paso del tiempo

En una sociedad obsesionada con combatir el envejecimiento, donde el cuidado de la piel se asemeja cada vez más a la ciencia ficción, es difícil aceptar el paso del tiempo con serenidad. Hoy en día, los jóvenes apenas han terminado la pubertad cuando ya desean revivirla y anticipar lo que muchos llaman "los estragos del tiempo". Quieren congelar el tiempo en su piel y desafiar las leyes de la naturaleza con cremas reafirmantes, tratamientos de vanguardia que prometen la inmortalidad estética e inyecciones inspiradas en las mayores visiones distópicas de la cultura pop.

Las cifras hablan por sí solas: los jóvenes de entre 18 y 34 años recurren ahora a la cirugía estética más que los mayores de 50. Si pudieran congelar su figura o cambiar su cuerpo a los cincuenta para lucir siempre como nuevos, lo harían.

Por otro lado, el filtro de envejecimiento ofrece una visión más concreta de la edad, permitiendo a los usuarios abordarla no con fatalismo, sino con una perspectiva filosófica. En lugar de huir de la realidad, la afrontan. En las redes sociales, los influencers han superado sus ansiedades recurriendo a esta estrategia moderna. Algunos se consideran más afortunados que otros, luciendo solo unas pocas arrugas, mientras que otros descubren con asombro la predisposición genética de sus padres. Quienes rondan los veinte años, criados con imágenes retocadas digitalmente desde la adolescencia, muestran una sensación de desesperación al ver este resultado, que dista mucho de las expectativas sociales.

¿Refleja este filtro con precisión el futuro del rostro?

Para comprobar la precisión de este filtro de envejecimiento, considerado el más fiable y sofisticado jamás creado para TikTok, usuarios expertos de internet lo aplicaron a celebridades al comienzo de sus carreras. Luego compararon el resultado con la apariencia actual de las estrellas, y es evidente que es sorprendentemente realista. El resultado es fiel a la realidad.

«Este filtro resulta muy creíble. Se aprecia claramente la pérdida de grasa, el hundimiento de las sienes y la profundización de los pliegues nasolabiales», declaró la dermatóloga Marie Jourdan al periódico Le Parisien . Según su ojo experto, este filtro es bastante convincente. No se trata de un montaje. «No todos somos iguales en lo que respecta al envejecimiento», recuerda la especialista, haciendo hincapié en los factores étnicos, genéticos y dermatológicos.

Este filtro de envejecimiento potenciado por IA entrena nuestra percepción de un rostro que la sociedad demoniza constantemente, a la vez que reconfigura nuestra mentalidad. Porque, al fin y al cabo, a pesar de los sérums bioactivos y los productos para el cuidado de la piel rescatados de la película "La sustancia", es imposible controlar el propio reflejo. Y mucho menos luchar contra el curso natural de la vida.