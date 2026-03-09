Estrías: 3 cosas sorprendentes que mucha gente aún no sabe

A menudo se habla de las estrías como un "problema que ocultar". Sin embargo, estas marcas cuentan una historia: la de un cuerpo que evoluciona, se adapta y vive la vida al máximo. Aparecen durante períodos intensos como los estirones, el embarazo o la práctica deportiva. Y, sobre todo, son mucho más comunes de lo que imaginamos. Según un estudio publicado en Dermatologic Surgery , aproximadamente el 90 % de las mujeres y entre el 10 % y el 15 % de los hombres tienen estrías. En otras palabras, son simplemente parte de la vida.

1. Las estrías no tienen nada que ver con el valor de tu figura.

Existe una idea errónea muy común: que solo las personas con curvas tienen estrías. La realidad es muy distinta. Las investigaciones demuestran que aproximadamente el 40 % de las estrías aparecen en personas delgadas. Estas marcas no están relacionadas con el peso, sino con cambios corporales. Suelen estar asociadas a fluctuaciones hormonales: pubertad, embarazo, cambios metabólicos o incluso periodos de estrés. Cuando la piel se estira rápidamente, las fibras profundas de la dermis se alteran y pueden aparecer estrías.

En este sentido, reflejan principalmente un cuerpo que ha crecido, cambiado, ganado fuerza o atravesado etapas importantes. Más que "defectos", pueden considerarse como marcas naturales del desarrollo de la piel.

2. Las estrías rojas indican que tu piel está trabajando activamente

Cuando aparecen las estrías, suelen ser rojas, rosadas o ligeramente violáceas. En ocasiones, pueden picar o aparecer ligeramente elevadas. Este fenómeno puede parecer sorprendente, pero en realidad corresponde a una fase activa de la reparación de la piel. En este momento, la dermis se reorganiza y estimula la circulación sanguínea local, un proceso llamado neoangiogénesis. La piel moviliza sus recursos para reconstruirse y recuperar su equilibrio.

Este es también el momento en que el cuidado de la piel, los masajes y las cremas hidratantes pueden ser más efectivos, ya que la piel está particularmente receptiva. Con el tiempo, estas estrías generalmente se desvanecen a un tono más claro o plateado. Estas líneas se vuelven más sutiles, como delicadas huellas del paso del cuerpo.

3. Los hombres también tienen estrías (y eso es perfectamente normal)

Las estrías suelen asociarse con el cuerpo femenino, pero los hombres no son inmunes. Estudios estiman que entre el 10 % y el 15 % de los hombres también las desarrollan. Suelen aparecer en los costados, la zona lumbar o los hombros, especialmente durante períodos de rápido crecimiento o ganancia muscular. Los atletas, por ejemplo, pueden desarrollarlas cuando sus cuerpos experimentan cambios rápidos.

Aunque el tema a veces permanece discreto, se debe principalmente a que el imaginario colectivo aún valora los cuerpos perfectamente lisos. Sin embargo, estas marcas también cuentan una historia de transformación, progreso físico y fuerza.

Por qué tus estrías son parte de tu singularidad

Cada tipo de piel tiene su propia sensibilidad. La genética, el grosor de la piel y ciertas hormonas como el cortisol pueden contribuir a la aparición de estrías. Esto explica por qué algunas personas tienen más que otras. Una cosa es cierta: no definen tu belleza ni tu valor. Simplemente reflejan un cuerpo vivo, capaz de adaptarse y afrontar las diferentes etapas de la vida.

En definitiva, estas líneas en la piel nos recuerdan una realidad sencilla: tu cuerpo evoluciona, cambia y se construye a lo largo de la vida. Y es precisamente esta humanidad la que lo hace único.