El auge del "cuidado de los glúteos": por qué tus nalgas merecen tanta atención como tu rostro

Ocultos bajo los vaqueros o relegados a la sombra de los vestidos, los glúteos no reciben el mismo mimo que el rostro, que se cuida con meticulosidad. A menudo ignorados por la industria del cuidado de la piel, anhelan ternura y rituales de belleza. Y por suerte, esta parte del cuerpo, que exhibimos en la cálida arena y mostramos a unos pocos en privado, ahora tiene su propia rutina. Es el arte del "cuidado de los glúteos".

Los glúteos, una parte del cuerpo injustamente descuidada

Sometidos a ejercicios extenuantes llamados "sentadillas", agotados por las zancadas diarias, hacinados en sillas de oficina a menudo incómodas, confinados en vaqueros que no nos quedan bien… nuestros glúteos pueden estar ocultos tras la espalda y encerrados bajo la tela, pero nos brindan un apoyo invaluable. Sin embargo, a menudo olvidamos agradecerles. Las únicas cremas que reciben huelen a aceite de monoi o tienen afirmaciones bárbaras como "anticelulíticas".

Los glúteos son la base de cualquier rutina de ejercicios y están sometidos a las mayores presiones sociales; sin embargo, no experimentan la suavidad de las cremas hidratantes ni el placer de las mascarillas calmantes. Como no están destinados a ser "mirados", se descuidan fácilmente. Esta parte del cuerpo, más criticada que apreciada, es más robusta que otras, pero eso no previene los problemas de la piel. "La piel de los glúteos es más gruesa que la del rostro, pero está sujeta a mucha fricción y humedad. Por lo tanto, puede sufrir sequedad, pequeños granitos o incluso queratosis pilaris", explica el dermatólogo Kenneth Howe en Refinery29 .

Para llenar este vacío en el mercado y mimar estos glúteos a menudo olvidados, las marcas se han aventurado en esta zona erógena, frecuentemente acariciada por otras manos, pero nunca por las nuestras. Han creado gamas completas de cuidado de la piel que rivalizan con las diseñadas para el rostro. El trasero ahora ocupa un lugar destacado en nuestras rutinas de cuidado facial. Con el "cuidado de glúteos", nuestros glúteos por fin experimentan el verdadero amor.

Cuidado "de nicho" para un trasero mimado

Hasta ahora, el floreciente mercado del cuidado de la piel solo ofrecía cremas que inducían a la culpa, diseñadas para reafirmar la piel de los glúteos, suavizar la celulitis o atenuar las estrías . Nada muy atractivo para nuestros glúteos, que anhelan bienestar y reconocimiento. Desde la llegada del cuidado de la piel "específico", finalmente estamos mirando más allá de esa zona. Ahora tienen una amplia gama de productos a su disposición para brillar discretamente.

Desde fórmulas complejas de sérum hasta deliciosos exfoliantes y mascarillas restauradoras, los glúteos experimentan una comodidad sin precedentes. Impulsados por la tendencia "cuidar los glúteos", los tratamos como a nuestro rostro: con mimo y atención. Incluso Jennifer Lopez defiende nuestros glúteos suaves como la seda, liderando este movimiento liberador. Una opción natural para quienes usan sus caderas como instrumento de baile. La marca francesa Nidéco, conocida por dar vida a las ideas de su comunidad, también ofrece un tratamiento llamado "tiempo para glúteos" a base de algas pardas y ácido láctico.

"Cuidado del trasero", una declaración silenciosa de amor

Aunque los dermatólogos advierten contra las estrategias de marketing del "cuidado de glúteos" e instan a la moderación en el uso de cosméticos, esta nueva práctica de cuidado corporal es un acto de amor propio. Sin duda, las marcas han logrado forjar su reputación con el "cuidado de glúteos" y crear una nueva necesidad, pero no se trata solo de ganar dinero. El "cuidado de glúteos" repara mucho más que la piel aplastada contra los asientos del metro y comprimida bajo las costuras de los vaqueros. También tiene un efecto calmante sobre las inseguridades.

Obviamente, la presentación está muy impulsada por el marketing, pero el mensaje subyacente es bastante positivo. Aplicar cremas hidratantes en esta parte del cuerpo, tan criticada, es un acto de respeto propio y una forma de recuperar esta zona dominada por las presiones sociales . No estamos corrigiendo la apariencia de nuestra piel, sino nuestra autoestima.

Con la tendencia, no tan efímera, de "cuidar los glúteos", susurramos en silencio "me quiero" con cada aplicación de crema. Nuestros glúteos, constantemente presionados para ajustarse a un molde al estilo Kardashian, se miman sin segundas intenciones ni presiones.