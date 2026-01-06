Una vez ridiculizados, ahora elegantes: el increíble regreso de los brackets

Si alguna vez usaste brackets, probablemente preferirías olvidar esa época para siempre y destruir cualquier rastro de esos dientes con incrustaciones metálicas. Los brackets, a menudo necesarios para enderezar los dientes o reparar lesiones en el pulgar, no eran precisamente un accesorio glamuroso durante la secundaria. Sin embargo, hoy en día, los jóvenes ya no ocultan sus sonrisas metálicas; incluso presumen de ellas en línea.

Brackets: De un accesorio temido a una tendencia firmemente establecida

Es prácticamente parte del paquete de inicio de la pubertad. Los brackets han traumatizado a varias generaciones. Todos hemos pasado por las manos enguantadas del ortesista. Usar brackets, a veces con una banda elástica, era prácticamente un rito de paso estético inevitable durante la adolescencia. Basta con mirar fotos antiguas de clases para comprobarlo.

¿Cuántos nos privamos de sonreír con los brackets? ¿Cuántos temíamos los besos en el patio del colegio por culpa de esos aparatos metálicos tan incómodos? Demasiados. Hay que decir que la cultura pop no nos ha hecho precisamente ningún favor en cuanto a la autoestima . Entre la aterradora Darla de "Buscando a Nemo", Ugly Betty y Charlotte Spitz, la acertadamente llamada "Sonrisa del Diablo", las representaciones de los brackets no eran precisamente halagadoras.

Los brackets, antes considerados un deslumbrante y un obstáculo para la pasión, ahora disfrutan de su momento de gloria en las selfies modernas. «Los brackets metálicos nunca han sido tan modernos», declara la Asociación Dental Americana. Lo que antes se consideraba un instrumento de tortura está ganando popularidad y se está convirtiendo en una joya por derecho propio. Los brackets incluso rivalizan con la pedrería y otros adornos dentales.

¿El lema? Cuanto más visible sea el dispositivo, mejor.

Los brackets ya no son para ser discretos. Atrás quedaron los días de los modelos transparentes que se mimetizaban a la perfección con el esmalte. Los jóvenes de hoy, más seguros que nunca, no intentan ocultar esta realidad ni minimizar la presencia de estos brackets. En redes sociales, muestran con orgullo sus coloridas "sonrisas de acero" y revelan ligaduras elásticas en vibrantes tonos eléctricos. Los brackets se han convertido en una nueva declaración de estilo, que complementa el color del cabello o el tono de piel de quienes los usan.

Considerados antaño anticuados, incluso desagradables, los brackets ya no son solo para frikis. Ya no hacen que pierdan popularidad. Al contrario, son un símbolo de pertenencia, una señal de "estar en onda". En la era de las manchas de acné con forma de estrella y las pecas falsas, el auge de los brackets cobra sentido. Ya no son simplemente un dispositivo "médico"; son un indicador de personalidad, un realce de la belleza. De hecho, el 25 % de los adultos solicita brackets por voluntad propia.

Restaurar la reputación de los brackets es una necesidad

Los brackets, que antes eran motivo de vergüenza, ahora brillan con fuerza en los labios de los TikTokers más modernos. Este accesorio, diseñado para enderezar nuestros "dientes de vampiro" y perfeccionar nuestras sonrisas, ya no es la fuente de tristeza que conocíamos. Ya no es una malla que intentamos ocultar tras las manos; es un adorno que presumimos a la menor oportunidad. Más allá de normalizar los brackets, los jóvenes los están convirtiendo en una declaración de intenciones. Incluso han decidido transformar artículos anticuados del pasado en piezas icónicas. Han sabido encontrar potencial en los vaqueros de tiro bajo, han elevado los Crocs a la categoría de zapatos imprescindibles y han vuelto a poner de moda las cejas finas.

Sin embargo, usar brackets no debería convertirse en un imperativo de belleza. En una época en la que las celebridades se liman y blanquean los dientes para lograr una "sonrisa hollywoodense", es fácil que no te gusten los dientes naturales . Pero si tu boca no necesita ningún tratamiento, no hay necesidad de usar brackets solo para seguir la tendencia.

Ya sea que tengas un espacio entre los dientes frontales, incisivos salientes, dientes superpuestos, caninos con tendencia a la sangre o incluso encías visibles, tu sonrisa es única. Aceptar la ortodoncia con serenidad es bueno, pero aceptar la obra de la naturaleza es mejor.