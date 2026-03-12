Estos bailarines del Carnaval de Río vuelven a poner las curvas en el centro del espectáculo

Carrozas espectaculares, un ambiente febril, un ritmo contagioso que no deja indiferente a nadie… el Carnaval de Río, celebrado del 13 al 18 de febrero de 2026, es un espectáculo deslumbrante donde los cuerpos hablan por sí solos. Sin embargo, bajo las plumas brillantes y los trajes enjoyados, los tipos de cuerpo carecen de diversidad y las curvas brillan por su ausencia. En un país que venera la cirugía estética, algunas bailarinas de samba han hecho de sus curvas un emblema.

El Carnaval de Río, ¿un baile de cuerpos estereotipados?

El Carnaval de Río ofreció un vibrante respiro en medio de las sombrías noticias. Considerado el festival más grande del mundo, es una verdadera institución en Brasil y un deleite para la vista. Del 13 al 18 de febrero, la ciudad, dominada por el Cristo Redentor, se transformó en una gran celebración al aire libre, presenciando a miles de bailarines, cuya energía se acentuaba con el ritmo. Durante los desfiles, los estudiantes de las escuelas de samba interpretaron coreografías al unísono desde sus plataformas. Encaramados en carrozas majestuosas y sorprendentemente creativas, se sintieron en su salsa, cautivados por la alegre y vibrante música.

Durante este espectáculo visualmente impactante que cautiva los cuerpos y hace vibrar las piernas, las figuras cobran protagonismo. Adornados con perlas, vibrantes bordados y grandiosos detalles temáticos, estos trajes —a veces inspirados en el folclore, a veces impulsados por una creatividad desbordante— son el punto culminante de este gran evento cultural. Las mujeres, que se entregan a este increíble ejercicio de estilo, casi parecen heroínas de Marvel o diosas antiguas bajo estas elaboradas costuras. Con sus puños incrustados de diamantes de imitación, sus tocados arquitectónicos y sus enormes alas, parecen salidas de un cuento mitológico. Y aunque los trajes son diversos, las figuras se transforman con fluidez de una carroza a otra, permaneciendo perfectamente esculpidas bajo la tela.

Son prácticamente idénticas, personificando el ideal de todo un país: las llamadas caderas generosas, cintura definida, trasero redondeado y piernas esbeltas. En medio de esta multitud frenética, las bailarinas con curvas permanecen ocultas. Y la compañía Plusamba pretende cambiar eso, haciendo que los michelines se balanceen y la carne se mueva.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por GEO CHAGAS | GRANDONA ⚡️ (@eugeorgiachagas)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pâmela Lino (@eupamelalino)

Una compañía dirigida íntegramente por bailarinas con curvas

En Brasil, paraíso de la cirugía estética y tierra del "levantamiento de glúteos brasileño", la mayoría de las figuras que desfilan bajo los focos del Carnaval tienen formas artificiales, esculpidas con dedos enguantados como el monstruo de Frankenstein. Allí, los implantes son prácticamente la norma, y los cuerpos que no se tocan sufren una discriminación silenciosa. Pechos de silicona adornan sujetadores plateados, mientras que tangas de satén se esconden bajo glúteos XXL remodelados.

En esta profusión de cuerpos realzados, las siluetas auténticas dominan el escenario con fuerza. Impulsadas por "Plus in Samba", un proyecto fundado por la bailarina Nilma Duarte en 2017, las mujeres de talla grande están recuperando su lugar en la pasarela. Y proyectan una presencia impactante bajo los focos. Sus curvas son su mejor gala, pero también su armadura más fuerte.

Y estas bailarinas, con el sol grabado en el rostro y el ritmo en la sangre, no necesitan pedrería ni lentejuelas para brillar. Su aura basta para captar la atención. Con su energía contagiosa y su gran libertad de movimiento, suavizan y refinan la imagen de la musa "hecha en Brasil". Lejos de las figuras congeladas, estáticas a pesar del movimiento constante, sus cuerpos cobran vida con cada nota.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alinne Tornado (@alinne_tornado)

Cuando el cuerpo se convierte en una escultura viviente

En el Carnaval de Río, el cuerpo no es un escaparate ni una herramienta de marketing. Las bailarinas no son como Barbies en caja ni imanes para la fantasía. Aunque a veces den la impresión de ser irreales y recuerden extrañamente a la horda de ángeles de Victoria's Secret, se dedican casi religiosamente a estos gestos técnicos.

Y las curvas, a menudo presentadas como excesos y condenadas por una sociedad prodelgada, son aquí obras de arte. Son elementos decorativos, el equivalente a una nota en una partitura musical y un trazo en una pintura. En las carrozas o en el suelo, sus cuerpos ondulan con una facilidad magnética. Los michelines se convierten en formas coreográficas . Los vientres vibran al ritmo de la percusión. Los muslos chocan con orgullo. Nada se oculta. Nada se retiene. Donde algunos cuerpos parecen tensos por exigencias estéticas, los suyos parecen habitados, fluidos, alegres.

En el Carnaval de Río, el cuerpo es un lenguaje. Y estos bailarines están escribiendo una nueva gramática. ¿Y si, en última instancia, la mayor belleza del Carnaval reside en esta pluralidad? ¿En estos cuerpos que cuentan mil historias diferentes bajo los mismos focos?