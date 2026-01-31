Para elegir el nombre de su hijo, esta pareja estadounidense pidió consejo a AI.

¿Y si la inteligencia artificial pudiera ayudarte a elegir el nombre de tu bebé? Esa es la apuesta un tanto alocada que ha tomado una pareja de Maryland, EE. UU.

Una búsqueda de nombres al estilo 2.0

Como muchos futuros padres, Sarah y Stephen se debatían entre varias ideas. En lugar de hojear los libros tradicionales de nombres para bebés, la pareja recurrió a la tecnología. "Estábamos buscando en ChatGPT qué nombres de niño combinaban mejor con Winkler", contaron al Baltimore Sun. Tras varias sugerencias, Hudson destacó. Aún necesitaban encontrar un segundo nombre: tras unas cuantas búsquedas, Oakley completó el panorama.

Para los jóvenes padres, la herramienta resultó ser "tan divertida como inspiradora". Y aunque la decisión final es suya, este pequeño impulso digital quedará como una grata anécdota para contarle a Hudson cuando sea mayor.

Primer bebé del año

Hudson Oakley Winkler nació el 1 de enero de 2026 a las 4:20 a. m. en el Hospital Carroll de Westminster, Maryland. Un nacimiento simbólico: es el primer bebé del año en el condado. El bebé pesó 3 kg al nacer, según The Baltimore Sun. Aún más conmovedor, su madre, Sarah, nació en el mismo hospital. "Mi madre me dijo: 'Di a luz en este mismo pasillo hace más de 20 años'" , relató con voz emotiva.

Una tradición familiar... y un guiño al futuro

La institución celebró el nacimiento en redes sociales, declarando: «Un brindis por la nueva generación y las tradiciones familiares que perduran». Si bien el nombre de Hudson fue elegido con ayuda de la tecnología, su historia sigue siendo profundamente humana. Entre la herencia familiar, el simbolismo del lugar y un toque de modernidad gracias a la inteligencia artificial, este joven encarna, a su manera, el vínculo entre el pasado y el futuro.

Para 2026, usar IA para elegir el nombre de un niño ya no es una idea descabellada. Para Sarah y Stephen Winkler, ChatGPT actuó como un acompañamiento en el proceso de toma de decisiones, sin reemplazar en ningún momento la ternura y la intuición de los padres.