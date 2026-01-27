Search here...

"La depresión posparto existe": el desgarrador vídeo de una madre crea conciencia

Crianza de los hijos
Léa Michel
@symplecci/X (ex-Twitter)

Acostada en la cuna de su bebé, una joven madre se derrumba bajo la presión: coloca con cuidado a su hijo en un lugar seguro antes de estallar en llanto y gritos de angustia. Este video, compartido en X (antes Twitter), ha conmovido a millones de internautas, reavivando el debate sobre la depresión posparto, una realidad a menudo silenciada.

Una escena cruda y auténtica.

En estas imágenes crudas y sin filtros, vemos a la madre, visiblemente agotada, luchando contra una profunda angustia. En lugar de recurrir a la violencia a pesar de su sufrimiento, se preocupa por la seguridad de su bebé antes de dejar que su desesperación explote. Este acto instintivo de protección resuena como un grito de amor entrelazado con una angustia insoportable, capturando la esencia misma del posparto para muchas mujeres.

La efusión de solidaridad de los usuarios de Internet

Los comentarios bajo el video rebosan de compasión. Uno de los más compartidos dice: "Incluso con un dolor inmenso, no le hizo daño. Eso sí que es madre. Orgullosa de ella. Le mando un fuerte abrazo desde la distancia". Otros mensajes comparten experiencias personales: "Pasé por lo mismo, no es una debilidad", "La depresión posparto existe y debemos hablar de ella" o "No estás sola, pide ayuda". Esta ola de apoyo virtual transforma un momento de vulnerabilidad en un símbolo de unidad.

Un recordatorio urgente sobre la salud mental de las madres

La depresión posparto afecta aproximadamente del 10 al 15 % de las mujeres después del parto, con síntomas que van desde ansiedad extrema hasta pensamientos suicidas. A menudo confundida con la "melancolía posparto" temporal, requiere apoyo médico y psicológico. Este video destaca la urgente necesidad de eliminar la presión por lograr una "maternidad perfecta" y animar a las madres a buscar ayuda sin vergüenza.

Al atreverse a compartir su angustia sin tapujos, esta madre anónima ha abierto la puerta a un sufrimiento silencioso que merece toda nuestra atención. Su video no juzga; llama a la empatía y a la acción: reconocer la depresión posparto significa salvar a las madres y proteger a los niños. Un mensaje vital que, con suerte, animará a más familias a romper el silencio.

