A un kilómetro del hospital, esta futura madre vivió un parto que jamás olvidará.

Crianza de los hijos
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Gabi Orrico / Pexels

Cuando Eleanor Farrar sintió las primeras contracciones, pensó que tenía tiempo de sobra para llegar al hospital. Su familia vive en Reading, Inglaterra, a solo un kilómetro del Hospital Royal Berkshire. Sin embargo, el bebé tenía otros planes. Esta es la historia de un nacimiento tan espectacular como conmovedor.

Un proceso que se acelera en quince minutos.

Todo comenzó una mañana a las 4:30, cuando Eleanor Farrar cumplía 41 semanas de embarazo. Se despertó con lo que describió como "dolores parecidos a fuertes cólicos menstruales". Sin mayor preocupación, se preparó para ir a la sala de maternidad, pensando que aún tenía tiempo.

Sin embargo, en quince minutos las contracciones se volvieron rítmicas: una por minuto. «En ese momento comprendí que estaba a punto de dar a luz», confiesa. Antes de partir, se tomó el tiempo de ponerse un collar de perlas y el mismo camisón que había usado para el nacimiento de su hija mayor, Diana, que entonces tenía dos años y medio. Un gesto casi simbólico, dada la urgencia del momento.

Un viaje en coche entre el dolor y la serenidad

Eleanor, su pareja Rasheed y su pequeña hija Diana se subieron al coche rumbo al hospital. "En cuanto salí, rompí aguas en el salón; el bebé estaba descendiendo por el canal pélvico, fue un alivio tremendo", relata la joven.

¿Por qué no llamó a una ambulancia? "Mentalmente, iba cinco o diez minutos por detrás de mi cuerpo", explica. Durante el trayecto, su hija Diana, sentada en el asiento trasero en una silla de seguridad orientada hacia atrás, se preocupó y preguntó: "¿Mamá, estás bien?". Su padre respondió con calma: "Mamá está un poco enferma, vamos a darle medicina". Para mantener la compostura, Eleanor escondió la cara en el reposabrazos del coche. "Quería mantenerme lo más tranquila posible por mi hija", confiesa.

Un parto en el coche, justo delante del hospital.

Y fue precisamente en el coche donde la joven finalmente dio a luz. «En cuanto sentí la cabeza del bebé, pujé con la siguiente contracción. Seguíamos conduciendo y, un minuto después, aparcamos frente al hospital», relata. Su hija Celine acababa de nacer en el coche familiar.

Su pareja, Rasheed, acudió rápidamente al hospital, y dos matronas llegaron enseguida. Fue en el coche, todavía aparcado justo delante de la puerta de la sala, donde la pareja de Eleanor tuvo el privilegio de cortar el cordón umbilical del bebé. La flamante madre elogió a la organización, que demostró ser a la vez compasiva y profesional.

Una familia aliviada y agradecida.

Tras las primeras revisiones, Celine se encuentra perfectamente. «Celine es una niña preciosa. Somos muy afortunados de tenerla», dice su madre, inmensamente aliviada. También agradece especialmente a su matrona, Lyndsey, quien la cuidó durante todo el embarazo.

La historia de Eleanor Farrar es un conmovedor recordatorio de que el parto, por su propia naturaleza, sigue siendo un evento impredecible, incluso a un kilómetro del hospital. Y que, en medio de una emergencia, a menudo la serenidad, el apoyo familiar y la atención compasiva del personal médico marcan la diferencia. Para Celine, la historia de su nacimiento sin duda será un tema de conversación recurrente en futuras reuniones familiares.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Soy Fabienne, redactora del sitio web The Body Optimist. Me apasiona el poder de las mujeres en el mundo y su capacidad para transformarlo. Creo que las mujeres tienen una voz única e importante que ofrecer, y me motiva a contribuir a la promoción de la igualdad. Me esfuerzo al máximo para apoyar iniciativas que animan a las mujeres a alzar la voz y hacerse escuchar.
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