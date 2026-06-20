Esta madre comparte las "reglas estrictas" que impone a sus hijos durante el verano, y los usuarios de internet están divididos.

Con la llegada de las vacaciones de verano, surge una pregunta en muchas familias: ¿deben mantener un marco educativo o dejar que los niños disfruten de total libertad? La influencer estadounidense Vidya (@queencitytrends), seguida por millones de seguidores en TikTok, reavivó recientemente el debate al revelar las reglas que aplica a sus dos hijos durante las vacaciones.

Un verano activo en lugar de un verano sin rumbo.

Vidya Gopalan, conocida en TikTok como @queencitytrends, compartió su visión de las vacaciones de verano en un video que se hizo viral. Madre de dos hijos, de 11 y 14 años, explica que para ella el verano significa relajación… pero no inactividad. Antes de detallar las rutinas de su familia, aclara que se trata de una organización que funciona para su hogar. Según ella, mantener a los niños ocupados ayuda a "evitar ciertos comportamientos problemáticos relacionados con el aburrimiento y promueve una vida diaria más equilibrada".

Leer versus pantallas: el principio que está causando revuelo.

La regla que más llamó la atención de los internautas fue la del tiempo frente a la pantalla. En esta familia, por cada minuto de lectura, se reduce el tiempo frente a la pantalla a un minuto. Para la madre, la lectura es fundamental, sobre todo porque muchos niños la están abandonando poco a poco fuera del colegio.

Según ella, este sistema anima naturalmente a sus hijos a leer más. Vidya (@queencitytrends) incluso afirma que ya han leído varios libros desde que comenzaron las vacaciones. Este método ha tenido buena acogida entre muchos internautas, aunque algunos señalan que la lectura debería asociarse principalmente con el placer y el descubrimiento.

Deportes, matemáticas y actividades al aire libre están en el programa.

El tiempo frente a la pantalla no es lo único que se regula. Los niños también dedican unos veinte minutos al día a las matemáticas, pasan al menos dos horas al aire libre y participan regularmente en deportes. El sueño también está sujeto a ciertas reglas. Se establecen horarios fijos para acostarse, aunque se permite dormir un poco más por la mañana cuando su horario lo permite.

Para algunos internautas, este equilibrio entre ocio, actividad física y aprendizaje es una excelente preparación para el inicio del nuevo curso escolar. Otros, por el contrario, lo consideran una carga de trabajo excesiva durante un periodo que debería dedicarse al descanso.

Guiar sin controlar: esa es la esencia de la educación.

La publicación de Vidya (@queencitytrends) rápidamente dividió las redes sociales. Entre los comentarios que elogiaban la crianza estructurada y los que denunciaban el control excesivo, el debate se extendió mucho más allá del simple contexto de las vacaciones. Si bien es importante que los niños tengan rutinas, un marco educativo nunca debe convertirse en una serie de obligaciones o restricciones permanentes. Ser padre o madre también significa brindar apoyo con cariño, escuchar las necesidades de tu hijo y respetar su ritmo.

Detrás de frases como "crianza estricta" o "reglas estrictas", a veces es necesario mantenerse alerta. Ciertas prácticas pueden convertirse en formas de control excesivo, o incluso enmascarar comportamientos tóxicos o abusivos cuando privan al niño de su autonomía, bienestar o derecho a equivocarse. Las vacaciones también representan un tiempo valioso para relajarse, desarrollar la creatividad, soñar, a veces aburrirse y construir experiencias propias. Un niño no necesita estar constantemente rindiendo al máximo o muy ocupado para prosperar.

En definitiva, la polémica en torno a las normas de la influencer estadounidense Vidya (@queencitytrends) pone de manifiesto una verdad fundamental: no existe un único modelo. Cada familia encuentra su propio equilibrio entre libertad y estructura. La clave reside en proporcionar un entorno seguro, respetuoso y afectuoso donde los niños puedan crecer en paz y disfrutar plenamente de su infancia.